主管港澳事務的國務院副總理韓正，早前下「聖旨」要求解決本港房屋問題後，廉政公署近日拘捕一批鄉事派人物，懷疑於丁屋發展項目涉貪污及詐騙，隨即惹起政圈猜測兩者是否有關。有政界中人指，雖然不少鄉事派認為只是時間巧合、全屬捕風捉影，但空穴來風，未必無因，有不少迹象顯示，日後鄉議局及鄉事派的影響力，或許在北京新選舉制度下受影響。

收棕地建屋減阻力

該政界中人指，最先引起政圈猜測的，就是全國人大公佈的政改方案中，選舉委員會原政界界別，只保了立法會議員，沒有了「區議員代表」及「鄉議局代表」，改稱「地區組織代表」。眾所周知「區議員代表」肯定會被剔除，「如果咁解讀，係咪代表鄉議局代表都會被剔除？」即使鄉議局仍可以有代表，但日後可能只當他們是「地區組織」其中一員，「即係要同街坊會、同鄉會一齊爭，選到就有、選唔到就冇，同以前畫定位畀鄉議局唔同」。

另一政界人士指，要解決本港房屋問題，港府固然力推「明日大嶼」，但那只是遠水，救不了短期內向北京「交功課」的近火。要短期內有地起樓，一是向地產商手上農地打主意，另一就是向新界棕地埋手，收回作建屋之用，但這些棕地背後涉及大量原居民利益，政府多年來均難動其分毫，反而不斷擴大，「政府一直話問題複雜，好難搞，其實就係搞唔掂班鄉事」，他又說， 2019年官方《人民日報》曾有評論指要解決本港房屋問題，港府就要敢於用《收回土地條例》，收回私人土地作住屋發展，當時主要針對地產商，「𠵱家咁睇，除咗地產商，鄉事都走唔甩，特別係日後鄉議局及鄉事派係選委會力量削弱，要收棕地嘅阻力會比收地產商嘅地阻力更細」。

季陶

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