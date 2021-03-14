香港政壇有句老掉牙的話：「有一件事發生了……今天是民主最黑暗的一天。」面對選委會「復辟」、直選議席減，民主大倒退，對研究香港選舉及政制發展近30年的中大政治與行政學系副教授馬嶽而言，會是民主最黑暗的一天嗎？「又咁講？我諗未必係，可以更加黑暗」，馬嶽笑道，笑中可能有看不見的眼淚。北京徹底閹割香港選舉制度下，他指「普選」已經不在中央對港政策議程，短期內難見香港重回民主化道路，預料市民對選舉興趣也大減。

記者 陳嘉裕

人大日前通過「完善」香港選舉制度決定前，馬嶽接受《蘋果》訪問談香港政制。他解釋，香港過去的政制屬「自由專制」，仍然有可以透過選舉表達民意的機制，惟北京今次「改革」後，料選舉無法再代表民意，取而代之的是大批無民意授權的建制派進入議會，政府不會因為畏懼議會和民間聲音而調整政策，管治不會變好，政府對民意的敏感度將會進一步下降；立法會沒有制衡力量下，建制派也會因為沒有選舉對手而忽視民間訴求，不同政見的民間團體都會面對挑戰。

香港人以往相信可以通過選舉實踐民主，馬嶽直言，在中央就「愛國者治港」表態後，過去十多年邁向普選、循序漸進的論述「完全無晒」，而過去一兩次政改政府主張「擴大選舉委員會代表性」的說法也沒有再提，「改革」更將當年人大8.31決定，一個經提委會提名後由市民一人一票普選特首的方案都完全推翻，「連唔民主嘅普選方案都無埋」，相信邁向普選已經不在中央對港議程；基於中央對港政策根本性的改變，短期內難見香港可以重回民主化道路。

料香港短期內難重回民主化道路

當選舉不再代表人民，有人建議下次立法會選舉投白票或廢票，但馬嶽引用外國的例子，指大批白票只能有「一次半次」、「one-off」的宣傳效果，「屆屆都杯葛，只係第一屆會有震撼嘅效果，第二屆就無，之後都係要面對一個相當比例嘅民意無法喺個選舉制度上反映得到。」只不過，他預期選舉「改革」後市民對選舉的興趣大減，民主派支持者會因為支持的候選人都入獄或DQ，對選舉結果、議會減少關注關心，選舉認受性會因投票率減少而降低。

民主派議會之路接近殆盡，追求民主的人料持續受打壓，馬嶽直言難有解決的靈丹妙藥，只能每個人各自在自己崗位，「盡力令香港唔好咁快變壞」。

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