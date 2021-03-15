全國人大上周通過「閹割」香港選舉制度後，中央多個部門今天起一連三日在香港會展舉辦座談會，港澳辦副主任張曉明等出席「聽取」社會意見，一眾司局長及全國政協常委、長江集團主席李澤鉅等也有出席。場外的中聯辦人員今早以只准「獲邀傳媒」入場採訪為由拒絕《蘋果》記者內進採訪，其他記者入場前亦須出示72小時內有效核酸檢測陰性結果證明。現場所見，也有能出示檢測證明的傳媒遭中聯辦以「非獲邀傳媒」為由拒絕內進。

有關「聽取香港社會各界人士關於完善香港特別行政區選舉制度意見座談會」由全國人大常委會法制工作委員會、全國人大常委會香港特區基本法委員會、港澳辦和中聯辦聯合舉辦，會展現場明顯加強保安，除前往會展的天橋有多名警員駐守，會展對面馬路亦停泊了4部警車。

只限獲邀傳媒進場 拒絕《蘋果》內進

嘉賓進場方式「親疏有別」。今早9時多乘車到達會場的張曉明及一眾特區政府司局長，以及早前公開表示支持政府修改選舉制度的全國政協常委李澤鉅均被安排遠離傳媒採訪區的入口進場；其他建制派核心，包括身兼行會成員的新民黨主席葉劉淑儀、行會成員兼資深大律師湯家驊、民建聯主席李慧琼、經民聯主席盧偉國、工聯會會長吳秋北，以及建制派KOL陳穎欣等，被安排由在傳媒採訪區旁邊入口進場。

據了解，座談會將由「傳媒代表」拍攝首5分鐘，之後閉門進行，預計今早會議連同中場休息時段，前後約2至3小時。而內進記者則被安排在3間房間收看現場直播，料中聯辦會安排與會嘉賓接受採訪。

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