URSUS Fitness群組持續擴大，令多名居港外籍人士染疫。美國駐港總領事館（總領事館）今午（15日）公佈，兩名職員確診武漢肺炎，而兩人的工作性質不會接觸公眾。總領事館續稱，即日起停止總領事館服務作深層清潔，未來兩天（16及17日）的簽證申請將會取消。衞生防護中心表明，會與其他有確診個案的工作場所一樣，將美領館納入強制檢測。

美國駐港總領事館今午於網站公佈，領事館獲告知兩名職員於武肺病毒檢測中呈陽性。對於網上有消息指該兩名確診者為今早帝景園強檢所發現的兩宗個案，總領事館稱，雖然因私隱關係，未能提供更多資訊，但總領事館可確認有關職員的工作性質不涉接觸公眾。

美領：職員有責配合港防疫

今日亦有網媒稱，兩名總領事館職員以「外交豁免權」為由拒絕接受隔離安排。總領事館的聲明亦未有回應相關傳聞，但強調美方十分重視防疫；疫情爆發以來，總領事館一直配合港府的檢測及防疫工作。總領事館強調，所有職員均有責任配合港府的防疫措施。

總領事館續指，今日已停止總領事館服務以進行深層清潔，未來兩天已預約的美國公民服務與簽證申請亦須取消。總領事館將聯絡有關人士重新辦理預約手續。

下午在有關疫苗接種計劃的記者會上，有記者問及外交人員是否能以外交豁免權迴避檢疫，食物及衞生局局長陳肇始稱就帝景園發現的2宗個案，當局會嚴肅處理，任何初步確診個案均是當作確診個案一樣處理，有關人士須接受隔離，當局亦會追蹤其密切接觸者。港府已與美國領事館密切接觸，並已開始做所需的檢疫工作，強調會依法辦事。

兩人無去健身室 曾往史丹頓街酒吧

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會表示，兩名患者分別是40歲男子和41歲女子，是一家人，均沒有病徵，住帝景園第3座，最後於3月12日上班。二人是領事館的文職人員，工作期間有戴上口罩，正了解二人在傳染期間去過哪些地方，並已聯絡領事館了解有沒有其他密切接觸者。

歐家榮指，2名職員為夫婦，其同住的3名家人被列為密切接觸者，需要接受檢疫，當中2人會送往醫院，另1人則送去檢疫中心。歐表示，二人沒有去過健身室，但是有去過餐廳及超市，當中包括3月10日去過史丹頓街酒吧Stazione Novella，以及餐廳Bones & Blades。歐家榮又補充，2名職員去年9月回港，肯定屬於本地個案。

表明將納入強制檢測

歐家榮指，若二人確診之後，仍會依照法例要求二人入院隔離治療，而美國駐港領事館亦會與其他有確診個案的工作場所一樣，會被納入強制檢測。衞生署衞生防護中心總監林文健其後再在記者會上，向傳媒強調領事館已發聲明，表示會全力配合衞生署的防疫措施。

歐指，帝景園早前已有2宗個案，但都是不同座數，分別住第2和第4座。

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