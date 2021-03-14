【本報訊】涉訛稱擁有車位騙取租金的青年，疑毫不忌諱使用真實身份行騙，令人嘖嘖稱奇。有苦主根據騙徒在合約上報住的沙田大藍寮村村屋單位圖找他對質，一名疑似其父親的中年男子（圖）應門，獲悉事件後怒稱：「冇啲咁嘅仔呀！」有鄰居稱，每周也有苦主來涉事單位地址尋人追討損失。

去年被頒破產令

根據涉事男子簽約時提供的身份證，其全名為梁善勤，1998年6月出世，年僅22歲，名下沒持有任何物業，原本出租予苦主Y小姐及陳小姐的三個車位皆並非梁持有。根據破產管理署文件顯示，梁去年11月17日被法庭頒佈破產令；2018年2月，一同名同姓人士被判一項盜竊罪。

記者日前聯同苦主，到梁在合約上報住的沙田大藍寮村一個村屋單位了解，苦主拍門多時，一名中年男子隔着鐵閘指不認識梁姓青年。中年男子獲悉苦主來意後表現煩躁，不斷重複「唔知你哋講咩」，又稱「冇啲咁嘅人，冇啲咁嘅仔呀！」最後更惱羞成怒報警。有鄰居指姓梁青年不時在該單位出現，中年男子又否認，只不斷重複「我唔知，我乜都唔知」。有苦主稱根據騙徒提供的地址而來，他反駁：「我唔理，我咩都唔知，我點知佢點解寫我地址。」

警員到場了解後作出「溫馨提示」，指苦主應避免找上門，因拍門或拍鐵閘都可能構成刑事毀壞。苦主表示只按門鈴，警員卻答：「㩒鐘都唔好喇，一陣佢話你㩒爛佢個鐘。」該警員又稱事件應循民事索償，惟苦主指騙徒已破產，警員遂建議貼街招尋人。

當日梁未有現身，但有苦主發現其座駕停泊在屋後方空地，無奈一直守候不果，等候時有鄰居指不時有苦主前來尋人，「一星期至少一次」。