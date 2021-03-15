北京官員南下聽取各界意見，當然所指的各界都是能夠獲邀到座談會的「自己友」。今天座談會小休期間，各大政黨領導都主動接受場內傳媒採訪，大談向北京就立法會、選委會等提出的意見，謀求最終「成功爭取」。其中身兼港區人大代表的工聯會吳秋北稱，席間建議以50席選委會、各20席功能及地區直選方式組成來屆立法會，聲稱能照顧整體香港利益，「唔係偏向個別極端主張」，亦能體現人大副委員長王晨稱選委會立法會議席應佔「較大比例」精神。

他又稱，為確保「反中亂港」分子不能再在立法會和選委會「作亂」，過去「勾結外國勢力」和曾聯署反對《國安法》的區議員都必須排除在來屆選委會之外，建議政府取消117個區議會選舉議席，以及取消區議會一及二共6個立法會議席，並將之分配給其他界別人士，「尤其係勞工界別」。

至於人大會議決定，特首參選人須取得5個選委會界別提名的參選方式，他認為「可以用喺立法會（選舉）」，強調每個界別都要有一定提名才可照顧各方利益。

李慧琼建議為「愛國者」進行培訓

民建聯主席李慧琼也指席間提出多項建議，批評過去議會出現暴力，更演變成街頭暴力，形容是「劣質民主」，認為選舉「改革」可令香港發展「優質民主」。她期望，新的制度可選出德才兼備的愛國者進入管治架構，同時要為愛國者提供培訓，儲備足夠政治人才，應對複雜的社會問題，讓一國兩制行穩致遠。

人大早前的決定中未有提及立法會組成比例，李慧琼指，張曉明席間也未有提及具體組成細節。至於立法進程上，她預計人大常委會會盡快完成審議工作，形容有逼切性，也說立法會將努力令本地立法順利完成， 確保未來幾場選舉有序進行。

葉劉：直選議席越多立法會越亂

身兼行會成員的新民黨主席葉劉淑儀會後透露，她席間提及立法會的組成對建制派政黨的影響，認為過去20年的民主發展如同「實驗」，反映直選議席越多、立法會越亂，也影響政府施政，令政府無法解決深層次的問題。她表明，比起議席數量，更重視議員的質素，也認為在選舉「改革」後必定會有代表民主價值的人進入議會。

提到日後立法會的組成，葉劉估計選委會成員佔多數，將補足現有立法會部份界別代表性不足的問題，如保險業、金融業和資訊科技等，年屆70的她期望日後立法會是「年青化、專業化和知識化」。她指與會者關注候選人資格審查委員會的組成，建議由「中立」的人士出任，她個人認為由委員會進行審查工作比選舉主任好，指不同選舉主任有不同決定，也減少選舉主任DQ議員後面對的壓力。

葉劉更讚揚特首參選人要取得五大界別提名的改動，日後特首不能只聽一方面意見，必須「過五關」，形容是好的改動，指中央修改選舉制度「合時同有必要」。

經民聯盧偉國：在席者關注參選人被DQ後有否上訴機制

經民聯主席盧偉國則指，經民聯支持人大決定，建議增加選委會的代表性，例如加入創新科技界，令選舉可以選出德才兼備的愛國者。他並提到，會上有人關注參選人被審查委員會DQ後，會否有「上訴」機制。

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