【本報訊】位於中半山舊山頂道23號的帝景園，屬本港傳統豪宅，業主非富則貴，多年來不乏政商界名人及娛樂圈藝人，當中包括東亞銀行執行主席李國寶。李國寶早於90年代以約1,450萬元，購入2座頂層複式單位，面積6,707方呎，連705方呎平台；經濟發展及勞工局前局長葉澍堃，90年代以約680萬元購入一伙約1,900平方呎單位。

單位最細1,500呎

華置大股東劉鑾雄2008年購入帝景園一單位贈予太太陳凱韻（甘比），單位本由陳母及其姊妹居住，現已搬出。有「殼王」之稱的陳國強，其太太曾於2007年以3,270萬元購入1座高層B室，有報道指陳2013年賣出單位；至於藝人林峯居於屋苑1座B單位多年，前年宣佈與張馨月結婚後，懷孕多月的張一度入住安胎，林峯現時多在內地工作，據知已搬走。內地外賣及生活服務平台「餓了麼星選」的前首席戰略官韋迪，上月亦斥逾7,000萬元購入1座中層B室，面積1,794平方呎。

屋苑由新鴻基地產興建，1991年落成，共五座，分別樓高37至46層，每層兩伙，實用面積1,513平方呎至5,549平方呎不等，共提供400多個單位。近一年帝景園成交呎價動輒逾四萬元，每戶成交價至少半億元以上。