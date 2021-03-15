47人因參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權案，總裁判官蘇惠德早前批准其中15人保釋，律政司迅即追殺其中11人，要求覆核保釋決定。國安法指定法官杜麗冰上周四開始在高等法院處理律政司針對各被告的覆核申請，先後批准黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋及柯耀林保釋外出，今早9時半開始至下午二時，將處理餘下四人的案件，分別為張可森、何啟明、施德來及李予信。47人之中，至今僅8人獲保釋。

【10:07】律師司完成陳詞。代表張的資深大律師駱應淦表示，按照原定時間表，他只剩不足25分鐘陳詞時間。法官杜麗冰聞言僅表示，他可開始陳詞。

【09:51】大律師查錫我入場，與張互相點頭，查之後坐於律師席後排。

【09:32】律政司一方開始陳詞，其間張不時在小簿上抄寫。

【09:30】開庭。

【09:27】張可森今由資深大狀駱應淦代表，律政司仍由副刑事檢控專員楊美琪代表。

【09:23】張可森步出囚室就座。旁聽席即時有人與張揮手，張亦點頭回應，張的懷孕妻子及後入庭，張立即向她揮手。張太向張指出兩位一同進場男士，張合十向兩人致意。

國安法指定法官、總裁判官蘇惠德在3月1日開始馬拉松式開庭，終於4日批准劉偉聰、林景楠、楊雪盈、呂智恆、黃碧雲、伍健偉、張可森、何啟明、施德來、李予信、鄭達鴻、譚文豪、郭家麒、彭卓棋及柯耀林共15人保釋候訊。

惟律政司隨即引用《刑事訴訟程序條例》第9H條，申請覆核保釋決定；按照法例，15人須繼續還柙，等候再次帶上法庭。

而在15人被帶上高院前夕，律政司改變主意，放生劉偉聰、林景楠、楊雪盈及呂智恆四人。至上周四，杜官駁回律政司針對黃碧雲的覆核申請，批准黃擔保外出，惟伍健偉則須繼續還柙。

至上周六，杜官回律政司針對鄭達鴻、彭卓棋及柯耀林的覆核申請，批准三人擔保外出，惟譚文豪及郭家麒則須繼續還柙。

另外，蘇官上周五處理21名不獲保釋被告提出的擔保覆核申請，最終全部申請遭蘇官拒絕或由被告主動撤回，各人須還柙至5月31日案件再訊。

【案件編號：HCCP116、112、115、120/21】

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