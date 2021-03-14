【本報訊】警隊早前獲港府「開綠燈」，准許2000年前入職的舊制人員申請延長退休年齡至60歲，其間可繼續晉升並享有原有福利。警務處助理處長（人事）陳民德近日接受報章專訪稱，估計有1.2萬名警員符合計劃資格。民權觀察成員王浩賢表示，警隊編制對人口比例已非常高，在經濟不景下，公眾更會質疑政府財政運用，「點解唔係用喺社會福利上面？」

不足10人拒宣誓離職

警隊人手近年有增無減，去年編制更達至3.8萬人歷史高位，惟民望插水的警隊扭盡六壬亦未能吸納足夠年輕新血，港府早前批准警隊讓2000年6月1日之前入職、屬公務員舊制的警務人員選擇延長退休年齡，由原來的55歲延長至60歲，以解決人手青黃不接問題。警務處助理處長（人事）陳民德日前接受《南華早報》專訪時披露，估計符合延遲退休資格的警員人數約為12,000人。

陳稱預計未來10年，每年有約800名警員退休，相信計劃可解決警隊人手「短缺」問題。陳又稱計劃沒有人數上限，但會視乎警員的體能、操行及表現而批核；獲延遲退休的警員可繼續晉升，並續享有醫療及房屋等福利。對於有年輕警員不滿計劃延遲晉升機會，陳認為影響不大，指警隊現時職缺多，年輕警員多花五年時間鞏固經驗，對警隊亦屬好事。多個部門均有公務員在政府要求宣誓效忠港府及《基本法》後離職，陳指警隊中不足10人，更指這對警隊沒有損失，又形容他們離去對警隊和他們或許更好。

民權觀察成員王浩賢表示，港府預計今年財赤達2,576億元，仍在警隊身上投放巨額公帑，在未來經濟持續不景下，「市民都會問，點解（公帑）唔係用喺社會福利上面？」他又指，本港警察對人口比例已非常高，過去亦有指國安人手編制會擴展至4,000人，警隊應交代有關人手是否由警隊內部人手調配。他又指警隊保持龐大編制，反映政府思維是要以警隊維持管治。

警方未有正面回應合資格警員的職級分佈，稱「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務」計劃的參與人數將視乎申請及批核情況而定。