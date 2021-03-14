人大通過中央直接控制香港的新政治體制，突出黨的全面管治權，是改變九七後「管治者同盟」這間接管治方式，表面看是清剿「唔聽話」的反對派，但實際上同時將公務員、商界及建制派的角色貶抑，由中共直接管治香港。張曉明表示，香港主要政治問題並非民主化與否，而是涉及「奪權與反奪權、顛覆與反顛覆、滲透與反滲透」的較量，中央沒有退讓的餘地。究竟這個所謂奪權陰謀，屬真屬假？現在塵埃落定，清楚看到的是中共借戴耀廷空想的攬炒十部曲變成「顏色革命、奪權陰謀」，以此實現中共的真奪權行動。如今奪權行動展現了，大家如果認為只是打擊攬炒派、本土派及港獨勢力，實在低估了中共的全盤計劃。

當大家議論紛紛之際， 廉署「芒草」行動拘捕涉及套丁24人，包括十八鄉鄉事委員會主席程振明、「村屋大王」王光榮父子，指他們懷疑貪污詐騙，事件觸動鄉事龐大套丁利益網絡，若果追查下去牽連甚廣，恐怕人人自危，鄉事勢力至今仍不願對事件置評。

弱化商界 直接治港

中共在政治上如此大動作，當然不會只是為了對付反對派，因為用國安法及宣誓DQ已經足夠，如此費勁去全面收回管治權，尤其是在行政長官選舉委員會的全面改動，目標是令香港商界不能再扮演關鍵少數造王角色，後着部署便是「香港土改」。北京全方位出擊狂攻之後，需要鞏固陣地，首先是如何令香港人主動接受北京直接管治模式？當中必定要處理香港深層次矛盾，解決近十多年政治矛盾的社會基礎，那就是歷董建華、梁振英均無功而還的「香港土改」。今天大家聚焦人大政改草案，其實在兩會期間國務院副總理韓正曾參加港區全國人大小組會議，他下達的指令是要着力解決香港的房屋問題，「即使難度很大，但總要有解決開始的時候」。他明確表示中央承諾處理香港貧富懸殊問題及房屋問題。

我沒有水晶球，但只要思考過去曾出現過的建議，因「地產黨」及「AO黨」反對而無疾而終的那些議程，便會見香港土改政策端倪。

一、宣佈不再容許私人發展商囤積的農地轉屋地申請，並引用《收回土地條例》將地產商手上之農地，由政府以「農地市價」作估值收回，徵用作興建公營房屋，AO黨一直指地產商會用司法覆核方式拖延，所以不是「政策選項」，如今中央雷霆壓頂，《人民日報》早前亦已警告過：「為公共利益計，為解決民生計，地產商是時候釋放最大善意，而不應只打自己算盤、囤積居奇、賺盡最後一個銅板，甚麼才是對香港未來負責？」

二、套丁案其實涉及新界丁屋政策，鄉紳及地產黨利益勾結集團，2012年當時出任發展局局長林鄭月娥曾提出，「丁權無限，土地有限」，新界原居民不能永享丁權，構思要在2029年為丁屋「截龍」。今天對付套丁鄉紳，是為取消丁屋政策開路。

三、重推一手樓空置稅：兩年前政府提出立法會《2019年差餉（修訂）條例草案》，向發展商囤積的一手樓徵收空置稅，最後委員會拖到條bill死咗，之後林鄭亦唔再提交，因為怕了地產黨。如今選委會中央鐵票大增，未來特首不用再買地產商怕了。

四、囤地稅：土改最後一招，設立土地囤積稅，若發展商購入土地超出一定時間不開發，政府可徵以重稅。

劉細良

時事評論員