【本報訊】擺街站熱點銅鑼灣崇光百貨門外，昨日社民連及藍絲團體隔着馬路打對台時爆發衝突。一名黑衣男子疑因在藍絲街站簽名時寫下粗口字句，被大批大媽大叔圍毆，社民連義工見狀阻止，卻無辜被屈傷人，警方到場拘捕一男一女。據了解，被捕女子為社民連梁國雄前助理唐婉清。

包括梁國雄前助理

現場是銅鑼灣東角道及記利佐治街交界，昨午2時許，社民連擺街站聲援因初選而被控串謀顛覆國家政權的47名民主派人士，主持街站的有主席黄浩銘、東區區議員「阿牛」曾健成以及一眾義工。同一時間，一街之隔亦有藍絲團體舉行支持全國人大完善香港選舉制度的簽名活動。

現場消息指，事發前一名中年黑衣男在藍絲街站簽名板上簽名，有人發現該黑衣男所寫的為粗口字句。黑衣男離開之際，藍絲街站突然有人嗌咪大叫「唔好畀佢走」，之後大批大媽大叔一擁而上，將其包圍及指罵， 其後黑衣男更被推跌地上圍毆，場面一片混亂。

社民連義工們見狀遂上前阻止，其中一名社民連義工陳小姐憶述自己在糾纏時倒地，不但手臂撞瘀，眼鏡也被打爛。衝突期間，不少藍絲大媽舉起手機拍攝，不斷大叫指社民連義工打人。

警方接報到場後拘捕兩名男女，其中72歲姓唐女子據知為梁國雄前助理唐婉清，她涉嫌襲擊致造成實際身體傷害；姓梁的黑衣男（55歲）涉嫌刑事毀壞，他手部受傷送律敦治醫院治理。另外，現場一名43歲男子聲稱阻止黑衣男離開時被唐襲擊，手、腳及臉部擦損，同送律敦治醫院治理。

警方去年10月開記者會指拘捕九人，涉協助12名送中港人逃走，指他們向12港人提供資金及離境的住宿和交通安排，當中包括唐婉清涉提供窩藏地點。其後她獲准保釋，暫未被落案起訴。