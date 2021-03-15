前年10月13日網民發起「18區開花」，多名少年在葵涌破壞 「優品 360」被捕，東區裁判法院今為案中最後一名被告。男生犯案時14歲，今被判入更生中心，另須向店舖賠償1134.5元。

案發時14歲的被告早前承認刑事毀壞罪，指他於前年10月13日在葵涌新都會廣場五樓損壞「優品360」店舖內財產。

主任裁判官羅德泉判刑指，根據被告承認的案情，案情非常嚴重，一班人響應網上號召往不喜歡的店舖搗亂甚至破壞，而且有相當的破壞性。犯案者的行為無法無天如同黑社會流氓，甚至比他們更差。

羅官指，黑社會流氓不敢明目張膽，只是鬼鬼祟祟，而犯案者卻公然罔顧法律，為所欲為。被告在案中以遮破壞，根據報告，感化主任建議社會服務令，懲教建議更生中心及教導所，青少年罪犯評核委員會已作全面考慮，指其明顯在紀律上出現問題，守法意識薄弱，因此更生中心將可提供適當的訓練。

辯方大律師今日為被告作進一步求情，指男生在還柙的三星期已得到深刻教訓，被捕後有十分顯著的改進，有強烈决心改過自新的悔意。在長期跟進及輔導下可糾正錯誤觀念，建立奉公守法的正確價值觀，希望法庭判以240小時社會服務令，讓其可以專注學業，準備文憑試。

案中同案有多名被告，其中4名同校女生早前承認刑事毀壞罪，上周獲判240小時社會服務令及24個月感化令。而當日同被捕的54歲無業男鄒昇華及18歲男學生林天樂，早前亦已於⻄九龍法院承認刑事毁壞罪，無業男被判入獄8個月，男生則 判入更生中心。

【案件編號 ：WKCC3188/20】

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