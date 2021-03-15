所謂「唔怕生壞命，最怕改錯名」，唔少人甚至機構為咗趨吉避凶，久唔久都會改名希望轉運或者改善形象。好似早排公開大學咁，宣佈改名做都會大學後隨即引嚟唔少市民討論。向來重視形象工程嘅城市大學，唔知係擔心公大改名後同城大校名太似，抑或係另有大計，八方聽聞城大近排都討論改校名噃。不過，有傳建議校名大熱係「南洋大學」同「華南大學」，聽落好似有啲另類喎。

城大學生媒體《城市廣播》早排報道，工程學院教授謝旻日前喺教務會上，指城大呢個校名限制學校發展，建議改校名。報道仲話，唔少教授對改校名一事反應熱烈，席間仲提出咗「南洋大學」同「華南大學」兩個建議新校名。據聞校長郭位喺總結時，都話會返去研究吓。

城大回覆八方既查詢就話，近年唔少教授都有「強烈聲音」，認為目前校名反映唔到學校嘅學術與科研成果，建議要改校名。校方亦話，改校名一事現時無定案，學務副校長會從長計議並且同其他持份者保持溝通。

咁最受改校名影響嘅同學仔又點睇呢？城大學生會署理會長林穎曦（Matthew） 同八方講，改校名呢件事唔單只係學術層面，仲涉及學校發展，本來應該拎上校董會討論，但係突然有教授喺教務會上提出，而且有唔少討論，相信成件事背後唔係咁簡單。Matthew又話，學生會同佢本人都對改校名有保留，認為校方做決定前應該諮詢咗同學意見先，佢亦都會喺校董會上提出。

Matthew又同八方講，城大成日都話要國際化，但新加坡一早已經有南洋大學，認為改名叫「南洋大學」只會畀人覺得城大有樣學樣。至於「華南大學」啦喎，Matthew就笑笑口話，聽到「華南」兩個字，淨係諗到「華南海鮮市場」啊。另外，聽聞研究生都非常反對改校名，認為會影響同學第時搵工咁話喎。八方就覺得，改校名影響深遠，城大不如學吓公大咁，公開收集市民意見，話唔定當中有比呢兩個校名更好嘅提議喎。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！