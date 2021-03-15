五名蒙面人前年9月破壞屯門輕鐵青松站內一部八達通收費機，其中兩男在附近被捕，經審訊後被裁定刑事毀壞罪成，判囚4星期。兩人今就定罪及刑罰向高等法院提出上訴，質疑原審裁判官比對犯案者與兩名上訴人的衣著和隨身物品，做法不穩妥，強調難以從目前證據斷定二人有份犯案。惟法官陳慶偉質疑上訴人定罪後向感化官認錯，希望獲判社會服務令，這與定罪上訴理由有出入，直指不知上訴人向感化官所說孰真孰假。案件將於4月8日裁決，其間兩名上訴人可繼續保釋。

代表兩名上訴人的建築機械維修員吳兆軒（23歲）及兼職售貨員霍啟峰（24歲）的大狀今指，案發現場附近兆軒苑的閉路電視片段顯示，吳與另外兩名女子同時離開，途中吳曾拾起物品。上訴方認為，即使兩名上訴人都在兆軒苑內，當時身處兆軒苑內的也必然多於三人，而當中至少有一人沒有破壞入閘機。

上訴方又指，片段可見當時兆軒苑內有人換衫及放下物品，但同時有人身處青松站範圍，質疑作案者不會同時身處上述兩個地方。上訴方亦表示，即使原審裁判官水佳麗裁決指，上訴人的衣著與破壞者相似，也不能肯定二人有份破壞，裁判官依賴的基礎事實不穩妥，其最終推論也不會穩妥。

對於裁判官裁決時提及本案沒有指紋等接觸證據，惟揚言這點不影響其分析的部份，上訴方質疑裁判官沒有妥善處理相關內容。惟陳官聞言謂：「我行埋去打我書記一巴，冇任何接觸證據，咁係咪我冇打過佢一巴？」陳官又自言曾處理多宗毒品相關案件，當中「多數都冇指紋㗎啦」，質疑這並非上訴理據。

兩人已服刑兩周

至於判刑上訴方面，陳官提及上訴人希望改判社會服務令，而兩名上訴人早前向感化官「認晒錯」，稱受外界煽動才犯案，又自言不知為何如此。陳官指被告展示悔意才可判處社會服務令，但兩名上訴人提出上訴時，卻均自稱沒有犯案，問大狀二人當時向感化官所說的究竟是真話還是謊話。

陳官續指，如果兩名上訴人是為了獲機會判服務令而說謊，為何法庭要因此改判，予人「雖然你講大話，但我繼續畀你講大話」之感。

上訴方回應指，兩名上訴人已服刑約兩周，基本立場是希望法庭減刑至即時獲釋。大狀表示，吳自從牽涉本案後，至今已沒再參與社運，而這已能收阻嚇之效，而社會服務令可算是額外懲罰。

律政司回應指，裁判官已比較過犯案者和兩名上訴人被截查時的衣著，以及從他們身上搜出的物品，並已在裁決時加以考慮，認為裁判官沒有犯錯。

【案件編號：HCMA184/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！