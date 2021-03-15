前年8.31市民自發到港島各區「行街」，及後演變為警民衝突，其中被16人事後被控暴動罪，早前各人先後受審，最後一名被告20歲男學生經審訊後脫罪。律政司發言人今證實，就法官姚勳智的無罪裁決，已根據《區域法院條例》第84條以案件呈述的方式提出上訴。由於案件司法程序仍在進行，律政司不適宜就案件作進一步評論。

被告男學生葉君誠（現已20歲）被控前年8月31日在銅鑼灣軒尼詩道崇光百貨一帶，連同其他身份不明的人士參與暴動。

據控方的開案陳詞，控方指男生與投擲汽油彈人士夥同犯罪。

法官姚勳智則在裁決中指出，控方依賴速龍小隊警員11067蕭小虎的觀察、即他於案發時看見四名示威者彼此靠得很近，其中兩人手持汽油彈。辯方質疑，警員所稱四名示威者起初所在的中國銀行片段以至其他現場閉路電視片段，均未見有任何汽油彈或火光。

姚官自言已再三翻看相關片段，惟除了看見蕭供稱首度有汽油彈落在其腳邊的一幕外，所有片段均不能反映蕭所稱的第二次被汽油彈襲擊事件。而中銀門外的片段能鳥瞰蕭追截示威者的情況，惟該片段同樣未能顯示相關情節。

控方審訊時另傳召一名協助蕭制服被告的警員作供，指到場參與追捕後不久，已發現蕭正在制服被告，而現場不見有其他投擲汽油彈事件。

由於警員11067蕭小虎令法庭質疑其觀察，姚官指不能安心接納其證供，裁定被告罪名不成立。

當日16人被拘控以暴動罪，經過分案審訊後，最終15人脫罪，只得一人罪成，判監4年及罰款5,000元。惟律政司早前已針對部份被告脫罪的裁決提出上訴，有待排期審理。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！