全國港澳研究會理事田飛龍早前在報章撰文，指北京在新選舉制度下對建制派的要求提高，需要的「不是橡皮圖章或忠誠的廢物」而是「賢能的愛國者」，「忠誠的廢物」暗指香港建制陣營。曾任多年區議會及立法會議員的民建聯葉國謙接受《星島日報》訪問時稱，對有關言論「很反感」，指「忠誠的廢物」是「很無禮貌、侮辱性」的字眼，反質疑有關字眼非學者應該採用，不滿指：「用上這樣的論述，可能別人也會覺得你是『廢柴學者』。」

退下議會多年的葉國謙堅稱，每個參選者都要通過授權機制才能出線，堅信議會沒有免費政治午餐，「做得不好的自然會被淘汰」，繼而指斥很多內地甚至香港學者都不明白立法會本身存在的問題，指建制派就算在議會佔多數，不代表可以任意而為。

倡保留直選比例代表制

至於立法會「翻閹」的選委會界別，循首屆選委會晉身立法會的葉國謙認為，應與功能組別及地區直選各佔30席，認為此舉會令市民較易接受，又在盛傳中央倡議取消地方直選的比例代表制、改行細區的「雙議席單票制下」，提倡地區直選保留比例代表制，指可控制每區有四至五席，按人口比例劃區，認為若改用「雙議席單票制」，需要劃出多個小選區，或令議員視野局限，政策上缺乏整體大局觀。

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