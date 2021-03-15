盛傳政權或會取締民間人權陣線（民陣）後，接連有政黨宣佈暫停參與民陣會議。民主黨今天證實已經退出民陣；「民主青年」主席、該黨民陣會議代表陳堡明向《蘋果》表示，已經就退會一事知會民陣，稱在建制輿論越見清晰下，風險越來越高，故迫於無奈退出。而昨已宣佈退出民陣的教協，仍被前特首梁振英狙擊，梁在Facebook引述教協退出民陣的工作，稱：「教協是教師組織，參加過民陣甚麼『工作』，有必要追究」。

據了解，民陣副召集人、中西區區議員葉錦龍亦已經退出民陣；至於另一副召集人、初選案47人之一今日獲准保釋的何啟明，而其所屬的民協早前已退出民陣。而47人案中早前獲保釋的柯耀林，原為民陣今屆司庫，早前已發公開聲明，指會退出包括民陣在內所有政治聯繫。

憂留民陣將面臨極大風險

連日多個政團包括街工、公民黨、民協、新民主同盟、教協接連離開民陣，老牌泛民政黨民主黨也不例外。有該黨中人指，近日有評估風險，也期望可以「留到最後」，然而眼見近日建制派的輿論加劇，再留民陣將極大風險，「似乎已經係最後（時間）」。對於報道指有「中間人」提示退民陣避國安法風險，該民主黨人否認收到「提示」。

他又說，考慮退出時都面對極大掙扎，然而認同有黨友指「攻有時、守有時」，在保存實力的大原則下決定退出，也希望民陣其他成員團體理解。

新加坡《聯合早報》早前引述消息，指當局正調查民陣是否違反國安法，並考慮以社團條例取締民陣。雖然民陣即時發聲明澄清，強調未有收取外國資金，仍觸發多個團體退出。目前為止，至少15個團體退出民陣，但支聯會、職工盟和社總都傾向留低。民陣召集人陳皓桓已致函成員團體，籲團體自行討論去留問題，他昨晚於facebook發帖指：「除咗我會堅持到底，冇其他嘢回應」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！