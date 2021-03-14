【本報訊】世衞上周五批准緊急使用美國強生藥廠研發的武肺疫苗，成為第三款獲世衞批准緊急使用、亦是首款只需接種一劑的武肺疫苗。醫院藥劑師學會促港府引入整體保護率達66%的強生疫苗，指其臨床研究過萬名60歲以上長者和長期病患者，數據充足；加上只須接種一劑，14日即能達到最高保護率，亦可能更有效防止南非變種病毒株感染。

長者數據齊全 保護率76.3%

醫院藥劑師學會表示，美國藥管局和強生藥廠早前進行疫苗緊急使用授權聽證會，疫苗在一劑接種14日和28日後，中度至嚴重感染分別減少66.9%和66.1%，達世衞要求並獲緊急使用認證；歐洲藥管局亦正審批。學會指出強生疫苗第三期臨床研究主要收集中度至嚴重感染個案，接種一劑的14日和28日後只分別錄得四宗和兩宗輕微個案。60歲或以上長者接種一劑14日後和28日後保護率分別76.3%和66.2%；長期病患者接種14日後和28日後的保護率分別達64.2%和58.6%。

安全性方面，臨床研究分成人和長者群組，18至59歲成人有2,036人，60歲以上長者有1,320人。結果顯示，成人出現全身性副作用有1,252人（61.5%），長者598人（45.3%），常見副作用包括頭痛（38.9%）、疲倦（38.3%）、肌肉痛（33.2%）、惡心（14.3%）和發燒（9.1%），其中18至59歲出現相關副作用的機會率均比長者高。

罕見副作用包括蕁麻疹和耳鳴、整體接種後出現血栓或栓塞事件有14宗，較安慰劑組10宗高，屬未能排除與疫苗無關的個案；接種疫苗組和安慰劑分別有兩宗面癱個案，藥廠判定與疫苗無關。

藥劑師學會會長崔俊明指美國藥管局讚賞強生數據齊，料很快能在國際期刊刊登。學會認為強生疫苗比其他供港疫苗更能確立長者和長期病患者的保護性，且只需接種一劑即可，確保市民不會因沒接種第二劑而減少免疫力，倡政府盡快採購。