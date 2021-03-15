中央多個部門今天起一連三日在香港會展舉辦座談會，港澳辦副主任張曉明等出席「聽取」社會意見，但大會未有安排記者全程採訪，張曉明於僅供傳媒拍攝的5分鐘短片中指，港澳辦主任夏寶龍早前在深圳一連兩天舉行座談會，今日在席的行會成員湯家驊當時亦有出席，認為這反映中央「誠心、有行動」聽取社會各方意見，堅稱人大就「完善」香港選舉制度作出的決定，是香港未來必須要堅持的基礎，「在《決定》外天馬行空，那恐怕就不聚焦了」。

全國人大會議本月11日通過修改香港選舉制度的《決定》，包括立法會由70席增至90席、選委會由1,200人增至1,500人，分5個界別，除了選特首的原功能，亦可選出部份立法會議員，以及提名立法會候選人等；同時也倡設候選人資格審查委員會，負責審查並確認選委會候選人、特首候選人及立法會候選人資格，但選委會及立法會議席的具體分佈未有定案，稍後由人大常委會落框。

張曉明今日稱，今次座談會將一連3日舉辦，共有60多場，每場最多15人出席，共約談超過1,000人，並透露甚至會登門拜訪，強調此行重點是聽意見而非進行解說。隨後發言的政務司司長張建宗以普通話附和指：「感謝張曉明和港澳辦的領導來香港聽我們的意見」。

駱惠寧指中央「一貫、真誠」聽意見 張勇稱立法過程「聞異則喜、不求滿意」

中聯辦主任駱惠寧也聲稱中央聽意見是「一貫的、真誠的」，稱「完善」香港選舉制度是繼「港版國安法」實施後，中央又一重大措施，強調中央對這件事非常重視和慎重，不但成立工作專辦，在研究的過程中亦邀請選舉和法律的專家參與，以多種方式與特區政府溝通，不斷聽取香港社會的意見。

對於選委會日後會產生較大比例的立法會議員，同時增加提名立法會候選人的功能，駱惠寧指，選委會有廣泛代表性，可以超越某個界別、地區、團體的利益局限性，令立法會日後能夠更好代表香港社會整體利益，又指特首及立法會日後在選民基礎上有了共通點，有利於處理好行政立法關係，維護行政主導體制，同時可以有效防止立法會為港獨和激進分裂勢力操控。

全國人大法工委副主任張勇發言時則指，來港出席座談會是為修改《基本法》附件一、二聽取意見，聲稱自己作為「立法人」，立法前若能聽到不同意見，他會感到「非常高興」，「要是都是同一個意見，那說明我們這個法例沒必要制定了、沒必要修改了」。

他又指，對立法工作「聞異則喜」，期望聽不同意見，同時「不求滿意」，不要求所有人都滿意修改後的法律，「一部法律，所有人都不滿意，是常態，但是所人都能接受，是最好的法律」，並指要定出最後所有人都能接受和遵守的法律，「就是最好的法律」。

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