【本報訊】本港社交距離措施將於周三屆滿，政府最快今日公佈新一輪防疫措施。被迫停業逾三個月的1,400間酒吧至今復業無期，香港酒吧業協會指已出現第三輪結業潮，近三星期再多70間酒吧倒閉，累計近300間酒吧結業，佔整體約兩成，近一萬人受影響。協會促請政府容許酒吧立即復業，及至少為每間酒吧賠償50萬元。

一批酒吧員工昨舉行記者會，部份人手持印有「要養父母」、「要養子女」和「無錢食飯」等標語。香港酒吧業協會主席錢雋永記者會上指，由歌舞群組引爆第四波疫情至今，酒吧業界遭政府勒令停業三個半月，惟政府防疫措施不但未能做到「清零」，近日更先後爆發商場餐廳及健身中心群組，隨時成為第五波疫情的開端。

他續指，酒吧業原本期望犧牲利益配合政府抗疫，但現時就是「白白浪費咗三個半月」，期間酒吧仍要繳交租金及員工薪金。他指若疫情繼續爆發，酒吧勢將復業無期，引發新一輪結業潮，「政府係咪想令到更多人失業，令到更多家庭失去經濟支柱？」

促政府每間賠50萬元

他表示，業界願意接受政府的所有防疫要求，包括顧客須掃描「安心出行」 二維碼才能入場、職員每兩個星期檢測一次，以及呼籲前線職員接種疫苗等，促請政府容許酒吧復業，並至少向每間酒吧賠償50萬元，以支付第四波疫情以來拖欠業主的租金。