講到劍橋，人人以為只是那家著名大學的城市。劍橋還是一個郡（Cambridgeshire），由五個地區組成。正如「香港仔」不代表香港島，而維多利亞港也不代表整個大香港地區——雖然香港仔有著名的太白海鮮舫，在西方電影裏已經成為香港的地標，而維多利亞港也有半島和文華酒店對峙。

不錯，如果我們將視野拉闊，劍橋郡不只劍橋大學。

許多英國父母在劍橋找寄宿學校，也住在劍橋郡內。劍橋著名的寄宿學校如Leys School，只有五百多名學生。還有一家叫做The Perse School，是香港已故名流鄧永鏘的母校——鄧永鏘隨同他的父親七十年代初離開香港，他爸爸在倫敦開餐館，未來的Sir David 進入了The Perse School，可能以為一心近水樓台容易進劍橋，但他的學士本科學位是倫敦大學哲學系，畢業之後才考進劍橋讀碩士一償心願，碧海青天夜夜心，也算是長情了。

劍橋郡其實是擁有英格蘭文化歷史氣質最精髓的省郡之一，即所謂Quintessentially。這個Q字起的英文是不是很難讀？將Quint和Essential兩字合併就容易記得多。很多住在劍橋郡的人俱是英國典型的中產階級，他們住在小鎮 ，將子女送去郡內的寄宿學校，車程兩小時之內是很平常的事。正如父母住在香港半山，子女在廣州讀書寄宿，周末回香港一次。那樣的風騷生活，一九四九年之前曾經有過，整個省港澳地區省城上學，周末回家，與劍橋郡很相似。

住在劍橋離倫敦不遠，旅遊巴士一個半鐘車，火車快車時間更短。許多英國精英選擇在倫敦工作，隨着金融界和IT廠向北移，專業人士家住劍橋郡，天天上班坐火車也有方便，只要開車停在停車場即可。

劍橋郡有很多好的學校，包括近年很受香港人歡迎的King’s Ely（這是林作的另一母校）。還有一家Wisbech Grammar School，建校於十四世紀，是全國最古老的中學之一。上課的校舍幾乎每一間都在六百年以上，有陰森的地窖，還有一座古堡。請問這樣的讀書環境幽靜古意盎然，在世界上往何處找？

還有一家St Mary’s Cambridge也不錯，由於是女校所以校舍小一點，但學校鼓勵學生參加愛丁堡公爵毅展獎，包括攀石爬山，有機會與同學爬喜瑪拉雅山麓，一反女校常態。另外的CSVPA，收藝術系學生為主，讀倫敦藝術學院預備班 。不要小看劍橋郡這個地方，真正的臥虎藏龍。

劍橋的生活離倫敦大都會近，卻又充滿綠色田園的野趣。不要以為上等的英文只有牛津腔，「劍橋腔」一樣有貴氣。香港家長初來英國移民，選擇落腳在劍橋郡，子女送去郡內一間中學，閒來帶他們一起遊劍橋鎮，可以自小讓劍橋大學的亭台樓閣印入他們的腦海，孟母三遷，就是盡量要子女更靠近上等地區。整個劍橋郡就像香港的九龍塘。

作者陳思銘，九歲負笈英國，十四年後畢業歸來；如今身在港，心也在港，但思想始終停留在彼邦。

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