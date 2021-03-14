【本報訊】政府前晚突閘港島半山四幢豪宅，包括雍景臺第一及二座，以及殷樺花園第一及二期。政府昨早約9時完成行動，並無發現確診。由於被封的多棟大廈日前納入強檢公告，不少居民變相一日兩檢，批評政府安排混亂兼浪費公帑。

指安排混亂嘥公帑

政府表示，截至昨凌晨2時，有關受限區域約1,855名居民接受檢測，當局曾派員到訪約980戶，約150戶沒人應門，當局估計部份或涉確診個案及可能已接受隔離的住戶，亦可能部份單位為空置。

帶着寵物犬離開的殷樺花園一期住戶黃小姐批評政府封區倉卒兼混亂，因該廈日前已列為強檢大廈，前日早上有不少居民完成檢測，「但噚晚（前晚）都要做多次」，質疑封區強檢「有少少多此一舉，用咗好多人力物力，（浪費公帑？）都係嘅」。她稱前晚排隊一小時才完成檢測和取物資，人龍較擠擁，擔心感染。

殷樺花園二期住戶汪先生稱，該廈沒確診，認為封區沒必要，「其實都冇乜必要，全部都無確診……都嘥好多資源」。他稱二期沒人確診，卻要走到有確診的一期做檢測，擔心增加染病風險。居於殷樺花園的藝人薛家燕昨凌晨約1時半由家人陪同接受強檢，她向在場記者表示：「冇事，我冇事呀，唔使擔心，辛苦晒。」

另一被圍封的雍景臺第一及二座昨早11時許解封，外籍居民Clarice批評政府安排「so bad, very chaotic!（很差，非常混亂）」，指前日未有收到通知，只是透過朋友和看新聞才知悉封區，因溝通不足感焦慮。

有居於該大廈的外傭亦批評當局溝通不善，指僱主一家與她已在前日完成檢測，但前晚仍被要求再做檢測，感到驚訝，對行動大惑不解。

中西區區議會主席鄭麗琼指，相關屋苑部份居民前日已自行檢測，卻無法打通電話告訴政府相關報告，結果不少人一日內檢測兩次。