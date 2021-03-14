【本報訊】北京以高壓手段打壓香港反對聲音，新加坡《聯合早報》早前引述消息，指當局正調查民間人權陣線是否違反國安法，並考慮以社團條例取締民陣。連日來多個政黨表明不再參與民陣，教協昨亦宣佈終止參與，職工盟和支聯會明言會「守返條線」，不會退出；社總亦指沒有計劃退出民陣。

社總：沒計劃退出

多個民主派政黨包括公民黨、新同盟、民協等，過去一周先後表明決定不再參與民陣的工作及會議，變相退出民陣，擁有逾10萬會員的教協昨晚亦宣佈，考慮到最近政治形勢，決定終止參與民陣的工作及會議，即時生效。教協副會長葉建源指，現時政治情況轉變極快，對宣佈沒有特別補充，退出民陣亦是剛剛決定。

同屬民陣成員團體支聯會及職工盟強調不會退出。身兼支聯會主席及職工盟秘書長的李卓人向本報表明，民陣一直以和平理性方式舉辦遊行，用盡一切可行合法空間表達市民意願，深信民陣沒有違反國安法，故不會屈服於政權不合理指控，「委曲係咪可以求存呢？」他強調民陣光明正大，職工盟和支聯會都會「守返條線」，不會退出。社總副會長張志偉回覆傳媒查詢時表明，社總沒計劃退出民陣，並指沒有討論的需要。

據知民陣召集人陳皓桓已致函成員團體，籲各團體自行討論去留問題，他昨晚再於facebook發帖指「除咗我會堅持到底，冇其他嘢回應」。