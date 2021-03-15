黎智英、李柱銘及梁國雄等泛民人士被控前年8月18日組織和參與未經批准遊行，辯方今繼續結案陳詞。代表黎智英的資深大律師余若薇質疑，當日「遊行」在雨中和人潮擠擁下順利進行，對於公眾、民陣和警方來說均屬完滿，可是警方卻於8個月後檢控被告，指控以「流水式集會」為名掩飾遊行，並不公道；就算被告只是誤以為遊行合法，但警方當日沒有警告指遊行違法，完全沉默，恍如設陷阱。結案陳詞預計本周完成，法官預計4月1日裁決，並聽取認罪被告的求情。

辯方一直強調民陣當日是疏散維園集會的大量群眾。余若薇今陳詞指，疏散集會群眾有別於控罪定義的「遊行」，控方無法證明黎智英有「組織」或「參與」未經批准遊行的犯罪意圖。

對於控方形容涉案遊行以「流水式集會」作為掩飾，余反駁指民陣沒有隱藏，事前已公佈集會的疏散安排，明言會找議員帶領集會市民離開，表明不是遊行。而案發當天黎智英等人拿著橫額出發之前，民陣告訴市民已開路，可跟隨議員離開，證據清楚反映帶隊者的意圖。如果是遊行，應該會像民陣原本向警方交代的安排，有頭車帶隊，沿途有街站；但事實上卻沒有。

余若薇：帶頭不等於領導遊行

余若薇力陳，案發前警方和民陣都分別公佈，集會當日會以「潮水式」與「流水式」控制人流，警方也說過與民陣有共同意願，雙方說法相似。法官胡雅文聞言指出，警方證人庭上解釋何謂「潮水式」，與所謂「流水式」並非相同。余回應指公眾看新聞時，不會像詮釋法例一樣細緻地區分字眼，市民得到的印象是警方和民陣都說以安全為重，會協調和商討方案。

余又說，數名警方證人供稱不知道民陣事前公佈會以「流水式」舉行集會；然而若是如此，控方又怎能利用警方和民陣記者會內容，去證明被告知道民陣遊行被禁止？而被告又為何不能像警員一樣「選擇性」接收資訊？余認為合符邏輯的結論，是警方也知道「流水式」安排，公眾會覺得警方同意安排。

控方指組織遊行即是組織遊行的路線，余則指黎智英沒有組織路線，也沒有發表任何言論，控方只是基於遊行按原定路線進行而作出推論。法官指出，原定計劃是下午3時從維園出發遊行，實際也是按照原定時間進行，余重申路線不是由黎策劃，原定計劃由民陣提出。

余續說，帶頭不等於領導遊行，例如學校邀請官員參加典禮，嘉賓獲安排行在一個隊列的前頭，這不能算是領導。黎智英於本案中不是領導者或組織者，也不是民陣中人，沒參與準備活動，在控方指控中，他只是與其他泛民議員同行。

至於控方指當日港鐵運作正常，被告沒有藉口帶維園集會群眾一直行到中環疏散，余指民陣早已解釋，如果只用維園旁邊的銅鑼灣和天后站，會與前往維園的人流相撞，釀成混亂。而且港鐵列車會因應情況飛站，不會事先通知。余又指，民陣安排知名議員帶領市民，是為了避免混亂，而被告拿著橫額作識別標誌，道理無異於導遊拿著旗仔作記認，安排有其道理。聆訊下午繼續。

【案件編號：DCCC536/20】

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