健身中心群組累計109人確診，多間健身中心和大廈需納入強制檢測。位於中環威靈頓街66號一間巴西柔術館「D’jago BJJ Academy」日前在Facebook公佈，一名上周日（7日）曾到訪的女學員周三（10日）確診，約30名學員或教練檢測後呈陰性，場館目前正關閉，惟至今未接獲衞生防護中心任何通知，地址亦沒有納入強制檢測名單。《蘋果》正向衞生防護中心查詢個案詳情。

位於中環威靈頓街66號一間巴西柔術館「D’jago BJJ Academy」日前在Facebook公佈，一名上周日（7日）曾到訪女學員周三（10日）確診，她當時逗留約2小時，是自2月場館重開以來首次到訪。柔術館負責人Kiko Cacella回覆《蘋果》指，該女學員周日訓練時只有與另一位學員接觸，他周三收到女學員通知後，已安排及後參與周一和二訓練的約30名學員或教練檢測，全部呈陰性，場館亦會關閉7天消毒清潔。據他了解女學員與URSUS Fitness群組無關。

他指至今未收到衞生防護中心任何通知，地址亦沒有納入強制檢測名單，估計可能女學員在周日後才感染。他又指柔術館自2月重開後維持4至8人一班，但因巴西柔術一定會有近距離接觸，很難戴口罩進行。

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