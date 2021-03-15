北京以「完善」為名閹割香港選舉制度，香港民主發展大倒退，而支持中央落刀的特首林鄭月娥接受多份左報專訪時表明，特區政府「一定」會在未來12個月內完成本地立法工作及進行3場選舉，不存在「盡量做」的情況，強調會由她親自督導。她估計，有超過20條的主體法例或附屬法例要進行修訂，但她表明，政府傾向以綜合條例草案的形式處理，明言會「開快車」處理。全國人大常委譚耀宗日前預計，政府會在5月時完成本地立法工作。

林鄭接受《文匯報》、《大公報》和《商報》訪問，主要談及為了更好地落實有關「改革」選舉的本地立法工作，由草擬工作、聽取意見、公眾解說，都會由她親自督導，「因為這件事太重要，與《國安法》可以說是不相伯仲，所以我不會『下放』給其他人，全部自己做。」

提到立法過程，林鄭指「一定」要在未來12個月完成立法及3場選舉的工作，預計有超過20條的主體法例和附屬法例須進行修訂，形容「牽一髮動全身」，政府傾向以綜合條例草案的形式處理。她透露，政制及內地事務局有專責小組處理，同時律政司的草擬法律科亦已經開始了相關工作。

她並指，政府會預留時間讓立法會審議，並已得到立法會主席梁君彥的支持，稱立法會將「開快車」，有需要時會加開會議，或者其他會議「讓路」，但強調今次牽涉的條例重要，不能太倉卒，寧願會議時間長一點處理。林鄭續指，之後的選舉安排會隨着選舉委員會增加界別，選民資格亦會受影響，「還要做選民的登記，然後提名、（定）選舉期和投票。」

至於外界質疑資格審查委員會的DQ標準，林鄭表示，委員會的層次一定高過選舉主任，亦不會只得一個人。

自詡經歷97後最嚴峻挑戰 指特首也要「很堅定」

盛傳林鄭有意競逐連任，她在訪問中也提及特首要具備4個條件，包括愛國愛港、獲中央信任、有管治能力、受市民愛戴。她指，自己做了接近4年特首，經歷了香港97以來最嚴峻的挑戰、最困難的局面，認為做特首第5項條件是也要「很堅定」，在很多人都有很不同的意見時要保護國家安全，要令香港長治久安、發展經濟、改善民生，「對的事，要堅持去做，即使面對很大壓力，即使個人受到批評、打擊，也一定要有這份擔當！」

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