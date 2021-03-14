【本報訊】退休法官胡國興的胞妹、多間知名幼稚園校長胡肖霞捲入濫權醜聞。旗下大角嘴大同新邨聖德肋撒幼稚園多名前任及現任教師控訴胡「當老師係自己工人咁使」，涉逼教師在公務時間為她處理私事，包括到其上水家中髹壁畫及編政治詩集等，胡更涉嫌粗暴對待幼兒。有區議員認為事態嚴重，將向教育局投訴及報案。

該校A老師（化名）指，今年1月胡肖霞命令學校教師於原定工作時間到她上水金錢村寓所畫壁畫，三名教師因此擱置教務包括網上教學、準備教材等。她們由1月底至2月初連續三周、每周一至六朝9晚5到上水髹牆，卻要用放工後休息時間跟進教務。有教師對有關安排提出異議，校長辯稱是美化校園先導計劃。A老師透露事件令一半同事憤然辭職，有老師向教局投訴，惟胡揚言已與教育局長楊潤雄見面，楊回覆她「只是小事一樁」。

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與夫申資助涉隱瞞利益

她們又指控胡經常要教師為其詩集和遊記打字排版，不少內容帶政治色彩，例如2019年反修例期間的「有眼無珠五眼盲」、「美加英澳紐合組所謂『五眼聯盟』惡意貶評香港立法局拖延選舉。」

胡亦被指涉嫌粗暴對待學生。C老師（化名）憶述去年復課時，一名有特殊學習需要的幼兒班學童上課時跑去瀡滑梯，胡發現即捉住小朋友腳拖行4至5米返課室，「佢有尖叫、大喊，我哋想上前安慰佢，校長叫我哋『唔好理佢！要繼續如常課堂運作』。其實係一件好可悲嘅事。」協助她們的油尖旺區議員李傲然認為事態嚴重，會向教局投訴及報案。

教局確認早前曾接獲相關投訴，即時按既定機制跟進，包括要求學校校監調查及提交報告，局方會密切跟進；又指調查有關學校的投訴屬區域教育服務處工作，局長並無參與，更遑論向涉及個案人士作出評論。

胡肖霞是退休法官胡國興胞妹，從事教育工作逾40年，1975年開辦私立幼稚園，翌年創辦香港幼稚園協會，現為該會永遠會長。丈夫雷庭蓀是大同新邨聖德肋撒幼稚園校董，雷同時是香港台山商會理事長。二人2011年曾被傳媒踢爆旗下幼稚園申領學券資助，卻高價租回自己物業，胡後來承認沒主動申報利益，但反指教育局沒要求她申報。