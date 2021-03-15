元朗721白衣人涉暴動案，審訊進入第16天。控方傳召本案最後一名市民證人O出庭作供。O供稱家住元朗站旁的Grand Yoho，當晚收到市民求助稱元朗站有衝突，晚上10時45分步行到達車站。惟O自言電話已毀爛，無法再查看求助內容，對求助內容及求助時間等一概沒有印象。

O供稱，在元朗站內看見廁所門口有救護員出入，「好似喺度等待一啲嘢」。他及後推門，看見廁所內有人疑似傷者。控方問他為何覺得是傷者，O答：「佢哋神色比較慌張，個身體、外觀上好似比較虛弱。」但他稱看不見廁所內的人有流血或表面傷痕。

沒有印象能否聯絡得上「警民關係組嘅同事」

他在廁所逗留一會，嘗試看看有否警察，自己亦曾聯絡相關的「警民關係組嘅同事」，但沒印象最後能否聯絡得上。控方問他有否見過穿白衣人士，O稱「我冇印象」。

O作供描述不同人群衝突時，未有使用「白衣人」三字形容其中一方，僅稱他們為站外人士。O稱，在車站大堂看見由月台下來的人，他們一度非常鼓噪，指罵現身的警察，對警方遲到場感不滿。警察及後朝J出口退去後，市民開始回復平靜。O其後走到車站K出口，看見對面的J出口有人向站外下方指罵及擲物，站外則「有啲嘢飛上嚟」。

法官葉佐文問，站內的人向出口外指罵，那另一方有否回應，「你聽唔到有聲？係咪對住空氣鬧？」O稱望不到出口下方地面，亦沒印象聽到有聲。他其後沿樓梯下去，稱看見十多人聚集。控方問O，那些人身穿甚麼衣服，O稱「白色吖」，又指部份人手持類似棍狀物體，但有多少人持棍及有否手持其他物品，O則稱沒印象。

官問證人究竟是否認識白衣人

O又自稱曾出手阻攔車站外的人，「叫佢哋唔好衝上去J出口，「『佢哋』即係你（控方）頭先所講，着住白色嗰啲人」。O稱該批人起初作勢想衝上去車站大堂時「都有停一停」，但後來「佢哋冇理（勸阻），因為我管唔到佢哋」。

法官葉佐文此時問O，究竟O是否認識白衣人，O稱不認識，並聲稱看不見白衣人擲物的情節，只見過他們揮舞長形物件。

控方今早播放閉路電視片段，指白衣人群在凌晨襲擊後，從元朗站大堂沿J出口離開，第五被告鄧懷琛與部份白衣人一度打算折返，惟一名揹背囊的白衫男舉手示意，鄧與其他人才作罷離開。鄧表明爭議身份。

聆訊下午繼續。

6名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。被告「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）承認暴動罪，還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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