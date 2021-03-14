【本報訊】再多四人注射武肺疫苗後不適送院，三人接種科興，另一人接種復必泰，兩人須留院觀察。就日前兩人打針後死亡，疫苗顧問專家委員會今日會開會討論事件。

專家今商死亡個案

昨日八間社區接種中心科興整體接種率約為73%；七間社區接種中心復必泰整體接種率約為86%。兩款疫苗整體接種率均較前日下跌，前日科興接種率有75%，復必泰更有91%。截至昨晚8時，再多13,000名市民接種第一劑疫苗，7,900名人接種科興，5,400名人接種復必泰，累計接種人數190,700人。

另外，前日多四人打針後不適須送院。兩名留院人士均接種科興，一名43歲女子前日到林士德體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，出現敏感症狀及心悸。同日下午4時15被送往瑪嘉烈醫院， 情況穩定。另一人為38歲女子，到屯門友愛體育館社區疫苗接種中心打針後，感到頭痛、惡心及虛弱。她同日下午8時40分被送往屯門醫院，情況穩定。另兩人已出院，包括一名54歲女子，於屯門仁愛普通科門診診所打科興後出現高血壓及感到暈眩；另一人是接種復必泰疫苗的49歲女子，到曉光街體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，出現胸口不適、左手臂痳痹、出疹及頭痛。

此外本港日前再多兩人接種科興後死亡，另有一人打針後中風危殆。公務員事務局局長聶德權指，專家委員會今日會開會討論有關個案，重申本港現時使用的兩款疫苗安全有效，品質符合要求，他希望市民了解很多疫苗的過敏反應，通常在接種後15至30分鐘內發生，至於接種後相隔多久會出現嚴重情況，則要視乎個案。