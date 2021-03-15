不少市民都會在家自行染髮，以節省時間和金錢。但消委會測試市面上26款聲稱成分「天然」、「草本」、「植物成分」，或「有機」染髮劑，發現6成樣本含致敏物質或重金屬，俱為永久性染髮劑及草本海娜染髮粉，其中有8款更檢出3至4種致敏物；一款聲稱來自韓國的「TS天然萃取染髮霜」更含禁用可導致基因發生永久性突變物質，消委會已將資料交由衞生署跟進。

消委會是次測試的 26 款半永久或永久性染髮劑樣本，包裝上均標示「天然」、「 草本」、「植物成分」或「有機」等字眼。當中包括7款染色護髮素、13款含氧化染料的永久性染髮劑和6款草本海娜染髮粉，顏色型號主要是以黑色和深啡色為主。樣本主要購自個人護理專門店、美容用品專門店、美髮用品專門店及超級市場，售價由$18至$450不等。而檢測項目涵蓋 8 種常見於染髮劑的 致敏物質、阿摩尼亞、重金屬及酸鹼值等。

16款含有害致敏物 嚴重可致血管水腫支氣管痙攣等

檢測結果發現，聲稱來自韓國的「TS天然萃取染髮霜」樣本檢出 0.02% MPD，該成分屬於可導致基因發生永久性突變的物質，已被歐盟及內地列為不應用於化妝品（包括染髮用品）的禁用成分。

16款樣本則檢出有害致敏物質，其中一半，即8款更檢出3至4種致敏物質，其中以苯二胺（PPD）含量最高，介乎0.29%至8.3%不等，而驗出含量最高的為「Herbul海靈草染髮純黑色」，其次為「Melva的Hair Color Powder with Natural Nourishing Herbs」，PPD含量4.2%。消委會引研究指出，部份人士特別是女性，有機會對PPD產生過敏反應，引致痕癢、皮膚刺痛或灼熱，嚴重更可能引致接觸性蕁麻疹、血管水腫、支氣管痙攣等併發症。

Radico有機染髮劑檢出鉛

此外，6款草本海娜染髮粉均檢出鉛，檢出量介乎0.4至3 .1ppm，包括「Radico純天然有機染髮劑-自然黑」、「BeNature有機草本染髮粉」、「YOTA優田Natural Henna Hair Colour 100%天然草本染髮王」、「Herbul海靈草染髮純黑色」、「Ling Lee 寧勵（無添加）海靈草染髮粉」及「Melva Hair Color Powder with Natural Nourishing Herbs」；當中「Ling Lee寧勵」同時檢出0.043ppm的水銀。檢出量低於內地的《化妝品安全技術規範》的上限（鉛：10ppm，水銀：1ppm）。

檢測又發現，一款染色護髮素「LPLP天然昆布染髮護髮膏Hair Color Treatment（with marine dew）」檢出0.1%阿摩尼亞，4款含氧化染料的永久性染髮劑中的色素劑檢出阿摩尼亞，包括「Herbatint Permanent Haircolor Gel（1N）」，「Tints of Nature Simply Healthier Hair Colour Permanent Hair Colour」，「 Khloris 7分鐘墨魚染髮精華」及「LUCIDO-L天然滋養植物染髮劑」，檢出量介乎0.1%至0 . 45%， 歐盟和內地規定阿摩尼亞在化妝品中最高的使用濃度為6%，全部樣本雖符合相關規定，惟包裝上均沒有標示，「Herbatint」和「Tintsof Nature」兩款更在包裝上標示為「不含阿摩尼亞」，消委會已將相關資料轉交海關跟進。

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