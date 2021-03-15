政府今日（15日）公佈擴大優先接種組別，除30至59歲人士人士之外，同時亦增加16歲或以上留學生及家庭傭工2個組別，他們可以明日起預約接種疫苗。有屬於30至59歲群組的市民表示，因擔心疫苗副作用，未考慮預約接種疫苗，「都係睇定啲先」。

屬於30至59歲組別的胡先生表示，近日已有數個接種科興疫苗死亡、面癱等個案，坦言感到擔心，「都係睇定啲先（接種疫苗）」。他稱，政府擴大優先接種組別是想更多市民接種疫苗，「見高危群組60歲以上咁多事故，所以想多啲後生啲，冇咁多副作用嘅人打」。他續說，政府沒有需要高危群組先接種，「正常30至50歲打先」。對於食衞局局長陳肇始曾稱疫苗接種或是未來放寬出入境的關鍵，被問到會否為去旅行打疫苗，他則稱，明白長遠都要接種疫苗，屬全球趨勢，惟不會因想去旅行而打疫苗，「呢個係個人健康問題」。

「對政府一定係冇信心」

同樣屬於30至59歲組別的張先生表示，擔心疫苗副作用，直言：「邊隻（疫苗）都唔打住。」被問到政府是否因為太少人接種，所以放寬優先接種組別，他相信政府會有相關政治考慮，「對政府一定係冇信心」。

另一屬於30至59歲組別的雷先生表示，始終會有接種疫苗後的死亡個案，暫時不會考慮接種疫苗，「佢（政府）話科學上無關，但我情感上覺得有關，所以過唔到情感嗰關」。他認為，政府專家應多加解釋，提供更多數據釋除公眾疑慮，「你只係話無關，說服唔到我哋呢啲人」。被問到會否為去旅行打疫苗，他笑稱，要視乎國家，「如果去日本，我一定會打（疫苗）」。

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