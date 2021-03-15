【本報訊】北京以「完善」為名閹割香港選舉制度，支持中央落刀的特首林鄭月娥接受多份左報專訪時表明，「一定」會在未來12個月內完成本地立法工作及進行三場選舉，又指由於涉超過20條本地主體法例或附屬法例要進行修訂，政府傾向以綜合條例草案的形式處理，明言會「開快車」處理。

稱做特首要「很堅定」

林鄭接受《文匯報》、《大公報》和《商報》訪問，提到本地立法過程，林鄭指「一定」要在未來12個月完成立法及三場選舉的工作，預計有超過20條的主體法例和附屬法例須進行修訂，形容「牽一髮動全身」，政府傾向以綜合條例草案形式處理；又透露政制及內地事務局有專責小組處理，同時律政司的草擬法律科亦已經開始了相關工作。

她並指，政府會預留時間讓立法會審議，並已得到立法會主席梁君彥支持，稱立會將「開快車」，有需要時會加開會議，或者其他會議「讓路」，但強調今次牽涉的條例重要，不能太倉卒，寧願會議時間長一點處理。

對於盛傳林鄭有意競逐連任，她在訪問中也提及特首要具備四個條件，包括愛國愛港、獲中央信任、有管治能力、受市民愛戴，又稱做了接近四年特首，經歷了香港1997年以來最嚴峻挑戰，認為做特首第五項條件是也要「很堅定」，在很多人都有很不同意見時要保護國家安全，要令香港長治久安，「即使個人受到批評、打擊，也一定要有這份擔當」。