港澳辦副主任張曉明昨日（15日）起到港，聲稱是為人大修改香港選舉制度作諮詢，建制派人士昨日到會展與張曉明密會。特首林鄭月娥今日（16日）將於出席行政會議前見記者，被問到立法會選舉能否如期9月5日舉行，林鄭指，去年因為疫情嚴峻押後換屆選舉一年，當時法律列明今年9月5日為投票日，但距離今天只有5個多月，其間是否能完成程序，包括人大修訂附件一、二；政府提交立法會通過修訂本地法例；及重新進行選民登記和安排選舉等，形容過程密集緊湊，所以有「好大難度」，但未能提供另一個立法會選舉日子時，所以當準確掌握時間表，將決定如期舉行抑或調整。

她續說，由於未來12個月需進行3場選舉，「我諗立法會議員同香港選民都唔願意做唔成」，已向立法會主席梁君彥磋商，讓議會有更充足時間審議條例，並指立法會加會亦是加快審議的方法。

至於會否拜謝張曉明表達意見時，林鄭先感謝中央派出龐大隊伍來港密集式舉行座談會，並指他們都是按人大決定原則和框架去聽取意見。她昨晚已拜見張曉明，但強調只是盡地主之誼，「人哋嚟到做咁重要嘅事」；又指早前北京通過決定時發表的講話，已指聽取了很多特別是行政長官提交的意見，但她未有向傳媒透露提出了甚麼意見。

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