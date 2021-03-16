本港兩周已有7名市民接種科興疫苗後死亡，衞生署將向私家醫生提供簡介疫苗接種指引。醫學會會長蔡堅今早在電台節目中，批評指引模糊及空泛，形容是「少少敷衍式」，又質疑為何不暫時停止為60歲以上人士接種科興疫苗。

蔡堅表示，科興並無清晰指引表明60歲以上人士可以接種，反問政府「點解唔暫時停止科興喺60歲以上人士度（接種）呢？」而現時所提供的指引亦非藥廠本身發出的指引，內容模糊及空泛，形容是「有少少敷衍式指引」。

他並指，衞生署的接種指引未有列明實際數字如血壓或血糖去到甚麼水平才適宜接種疫苗，而且部份病人在首次求診時，可能會出現「白袍症候群」，一見到醫生就會血壓上升，都會影響反映身體狀況的指標；部份私家醫生可能無長期跟進一些病人，有病人亦可能3至6個月才到公立醫院覆診，所以醫生難以根據指引作出建議。

接種科興後短時間出事 蔡堅：難百分百排除與疫苗無關係

蔡堅說，明白衞生署在制訂指引方面有困難，因現時無臨床研究數字，學術界別如醫專等都不能提供到相關數字，但認為現時病人對於是否可以接種感到徬徨和擔心，會令接種人數下降，政府有需要想辦法安撫，提供更多證據證明嚴重事故與接種疫苗無關，不過他亦坦言，接種後短時間出現嚴重事故，很難百分百排除與疫苗無關係。

他又稱，近日港大及中大醫學教授集體接種BioNTech的復必泰疫苗，會增加市民接種BioNTech的信心，又指政府在開展接種科興「似乎開頭行嗰步有問題」，令現時市民擔心的問題更嚴重。

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