前公民黨立法會議員譚文豪（Jeremy）上周六進行保釋覆核，遭高等法院國安法指定法官杜麗冰拒絕保釋後，將要繼續還柙至5月31日再應訊。由Jeremy開設嘅黃店「一日三餐」噚晚喺Facebook專頁召喚「寫信師」，希望港人「牆外支援牆內」，宣佈由今日起代收巿民寄畀Jeremy嘅信件，直至佢重獲自由為止，形容「監獄重門深鎖，唯有文字能夠水滴石穿」，話大家不妨同Jeremy分享生活點滴、近期時事同所思所想，甚至向佢提議「一日三餐」嘅菜式都可以！

「一日三餐」話，巿民可以將信件寄到餐廳，又或者交畀餐廳職員，並喺動筆前，先仔細閱讀「和你做筆友」懶人包。「一日三餐」又特別感謝「石牆花」今次仗義幫忙，答應幫手整理並寄出有關信件，指「石牆花」以有限的資源，協助逾200位身陷囹圄的手足，「請大家務必熟讀以上懶人包，減輕他們的工作量」。

獲釋外出黃碧雲復工同葉建源開會

大家可能好奇，民主派政治犯遭還柙期間可以做啲乜嘢？至今已被還柙189日嘅人民力量「快必」譚得志噚日就透過友人喺FB透露，早前放風期間主要都係跑步，但而家就會同譚文豪、楊岳橋、王百羽同徐子見呢幾個「政治犯」一齊踢毽，做吓群體活動，形容改變一下半年嚟嘅生活都係好事，又話已經超過半年未試過流咁多汗。

至於上周四獲准保釋嘅民主黨前立法議員黃碧雲，噚日就已「復工」同前教育界議員葉建源開會。葉Sir話，最開心就係見返自由而健康嘅碧雲回歸，並希望更多老友能早日重獲自由。

寫信給36人信件收集點

譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓﹙民主黨總部﹚

范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！