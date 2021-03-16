去年2月8日科大生周梓樂逝世三個月，大批市民於將軍澳出席悼念活動，其間發生警民衝突事件，事件持續至凌晨，警方於行動中施放催淚彈並拘捕逾百人。事隔逾年，當日被捕的一名學生及一名調酒師被控抗拒警員及企圖抗拒警員罪，兩人今午於觀塘法院提堂，申請暫緩答辯。其中調酒師投訴曾被警員誘導作供，要求法庭記錄在案。

首被告吳浩彰（23歲）報稱調酒師，次被告劉梓軒（21歲）為學生。控罪指吳於去年2月9日在將軍澳唐明街及唐俊街交界抗拒正當執行職務警員。劉則被控同日同地，企圖故意阻撓正當執行職務警員。

兩被告均要求押後答辯，以便索取控方文件及提供法律意見。裁判官准許兩人各以1,000元保釋候訊，其間須遵守多項條件及不得離開香港。案件押後至4月27日答辯。

據報事發當天，大批市民不滿政府在區內設立新型冠狀病毒肺炎指定診所，並悼念科大生周梓樂逝世三個月，在上址聚集，大批防暴警員到場驅散，行動中拘捕過百市民，其中包括多名區議員及記者。

【案件編號：KTCC381/21】

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