正常活着，就是反擊政權的有力回應，47位因為組織或參加初選而被控串謀顛覆政權罪的民主派中，深水埗區議員劉偉聰及民協何啟明同獲保釋，兩人今早如常到深水埗區議會出席會議，履行議員職責；暫時重獲自由身的兩人一度相擁，拍拍肩膊，互相支持。「無穿無爛」原來是祝福，仍可說笑原來也是福氣。

劉偉聰早前在庭上陳詞指時指，自己與一眾被告被褫奪衛生、儀容，他今日準時出席區議會，披上一身筆挺的沉色格仔西裝，配以袖口鈕，穿上一雙企理得反光的皮鞋、配以直條花紋的襪子，尊重這個或是最後一次由人民自由意志選出的區議會。

劉偉聰攜《The most fundamental legal rights》傍身

他在開會之初，已在Facebook圖文並茂發帖報平安：「努力開會如常」。除了文件，本身是大律師的劉偉聰枱上放了David Clark與Gerard McCoy編著的《The most fundamental legal rights》，是關於規定當事人被依法監禁前必須出庭權利的「人身保護令」的法律經典，在未審先判囚或成常態的香港，此書探討的「人身保護令」還是平民的護身符嗎？可謂警世兼諷刺。

區會主席楊彧打氣：歡迎劉大狀回歸

會議接近開始時，不少民主派議員上前為劉偉聰打氣。大家說話不多，一切在心中。深水埗區議會主席民協楊彧在會議甫開始時也為劉「打氣」，「我哋歡迎劉大狀回歸區議會，何啟明稍後亦會嚟到。」

精神不錯的民協何啟明在會議開始後15分鐘到達，他安頓後，向坐在對面的劉偉聰揮手。會議過了一段時間後，何啟明上前與劉偉聰相擁，是互相打氣、叫大家振作的擁抱。

被政權控以如此重的政治罪名，何啟明在區議會討論電子消費券難以惠及深水埗小商戶仍為民議政，指今次預算案提出的電子消費券是「戇居兼純真」，批評只能惠及大集團商戶，反問政府何不直接派錢？他又指，市民連工作也沒有，何來消費？何啟明發言時有點「話中話」：「我支持特區政府依法施政，但今次依法施政要顧及現實需要，能夠貼地、現實一啲⋯」因為被還柙一段時間，地區已積壓不少工作，故何啟明提早離席，以處理公務。

劉偉聰則在會議討論修改會議常規時，要求發言提出意見。他認為擬議修改的字眼，賦予秘書太大權力，所以另作建議，最終獲其他議員支持，反對的人正是坐在劉身邊的民建聯劉佩玉，劉佩玉認為作為議員，不是律師，故修改常規應由政府作出，此時劉偉聰即時舉手「反擊」，指自己便是大律師，令會議室傳來笑聲，他對民建聯議員的反擊，讓外界知道他，一切仍安好。

《蘋果》記者

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