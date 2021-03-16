行政會議今日批准4間專營巴士營辦商加價，其中城巴和新巴更是首次獲批雙位數的加幅。不少市民都認為，政府在審批加價申請時沒有考慮市民承受程度，將巴士公司的營運壓力轉嫁至一般市民身上。

從事診所工作的林小姐認為今次巴士加價幅度大，她每日需乘搭九巴來往旺角和元朗，每程車費14.2元，以整體票價加幅8.5%計算，一個月開支多了至少70元。她批評，政府批准加幅時「冇諗過返工市民要日日搭車出街」，把巴士公司的營運壓力轉嫁到市民身上，在經濟環境轉差情況下，加重市民負擔。她慨嘆，今年薪酬加幅已追不上生活開支，「人工加得好少，少到加咗等於冇加咁，（得1至2%？）係」。

大專生鄧先生指，疫情下兼職工作需求大減，目前暫時失業，「搵工難啲，搵到嘅話工時又少咗」，影響零用錢等收入，交通費增加對學生亦有大影響，「雖然睇落幾毫子，但如果每日搭都好多錢⋯⋯政府咁樣做有冇問過市民意見？如果冇問過，就梗係唔顧及市民感受啦！」他居於屯門區，每周需來往旺角上學至少兩次，他説可能會轉乘港鐵，享有學生半價優惠，笑言「冇得巴士加價就唔返學嘅」。

任職文員的陳先生説，巴士加價市民只可硬食，「就算反對都冇乜作用啦，都會加㗎啦⋯⋯冇理由食飯貴咗就唔食，要搭都要搭㗎啦」。

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