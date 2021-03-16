多間巴士公司「成功爭取」逆市加價！行政會議今日批准4間專營巴士營辦商加價，分別為九巴、新巴、城巴及嶼巴。各巴士公司由下月4日起分階段大幅加價，整體平均加幅8.5%至12%不等，而龍運的加價申請則遭否決。

政府今日宣佈，批准九巴有8.5%整體加權平均票價加幅，在計及九巴的專營巴士豁免隧道費基金的紓緩作用和九巴與城巴或新巴聯營過海路線的票價加幅後，九巴獨營路線的實際加權平均票價加幅為5.8%，並將於下月4日生效。

至於新巴及城巴，政府批准12% 整體加權平均票價加幅，將會分兩階段實施。首階段的8.5%加幅將於下月4日起生效，而其餘的3.2%則於明年1月2日才生效。

而新大嶼山巴士方面，整體加權平均票價加幅為9.8%，同樣於下月4日生效。不過，龍運的加價申請則遭否決。

政府表示，於4月4日實施新收費後，約九成乘客每程需多付的車費不超過1元，而於明年1月2日城巴和新巴實施第二階段的新收費後，兩巴大約九成乘客每程需多付的車費累計不超過1.5元。

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