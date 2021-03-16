武漢肺炎疫情持續，更有入侵校園及學童群的趨勢。近日受西營盤健身中心URSUS Fitness群組影響，8名幼兒要入住檢疫中心，此舉反而令家長「怕怕」。美國商會調查發現，近6成受訪者表示，假如將全班學生送到政府的隔離設施，將會令他們感到擔心，認為將子女與陌生人困在同一隔離營，「沒有家長會感到舒服」。調查亦指，超過一半受訪者指，假如這項政策成為常規，或會成為他們考慮會否繼續留在香港的因素之一。

相關政策令家長群引起恐慌

近日西營盤健身中心URSUS Fitness群組大爆發，當中更出現第二代傳播，波及7所學校須停課，更有多名曾參與幼兒遊戲班（Playgroup）的11至18個月嬰兒，要被送往檢疫中心。不過，有家長曾向傳媒投訴，檢疫營不適合家庭入住，不設嬰兒食品之外，更要自備嬰兒床入營。

相關政策令家長群引起恐慌。美國商會日前進行一項匿名調查，當中訪問239位會員，研究他們對學童隔離政策的意向，佔總會員人數的17%。

調查發現，近六成的家長均對全班同學被送往政府隔離設施表示極度擔憂（very worried），亦有超過兩成表示有一定程度上的擔憂（somewhat worried），只有少於兩成指自己完全不擔心。

認為將學童隔離有「創傷性」心理影響

受訪者指出，假如子女與陌生人被困在同一隔離營，相信「沒有家長會感到舒服」；有家長認為，將子女這樣「鎖起來」，將會影響小朋友的心理發展。有受訪者指，雖然自己沒有子女，但認為將學童隔離對他們的心理影響將有「創傷性」（traumatic），「假如他們檢測後屬陰性結果，我不理解為何不可讓他們在家隔離」。

被問到最擔心的是甚麼，超過一半受訪者指，隔離對學童們「並不合理」（unjustified），近兩成認為難以執行。大部份受訪者較關注的是實施的細節，例如誰人可陪伴學童隔離；不過，亦有受訪者指，相關政策適用於本地和國際學校，而作為社區的一部份，國際學校亦應包含在公共衞生政策內。

調查亦顯示，假如此政策變成常規做法，有超過一半受訪者將會以此為考慮會否留在香港的因素。有受訪者指，政府的政策不清不楚，令人感到焦慮，「甚至連『緊密接觸者』的定義仍然不清楚」；有人亦表明，由於香港檢疫政策「不必要和嚴苛」，「我們將會考慮離開」。

美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）指，政府突如其來和強制性地欲將整個課程隔離，甚至包括幼兒遊戲班（Playgroup），驚動了不少家長，促請政府關注隔離政策和程序的全面性和透明度。

政府稱家長可陪同子女入住檢疫中心

政府周二晚上就幼兒入住隔離營指，18歲以下兒童需要入住檢疫中心，衞生署一般會容許其中一位家長陪同子女入住以便照顧，家長及其子女會在同一房間檢疫。如家長確診住院，須檢疫的兒童可由家長安排的照顧者陪同進行檢疫。又指為照顧兒童檢疫需要，社署會提供一系列用品予檢疫中心內的未成年人士，包括：嬰兒床、毛氈、床圍、衣物、餐具、沐浴用品、紙尿片、嬰幼兒食物及零食，以及供兒童使用的填色筆和填色冊。而檢疫中心亦備有暖奶器、奶瓶消毒機和小雪櫃，供家長在有需要時借用。

至於在兩名家長均確診而又沒有其他更好安排去照顧其子女的情況，政府指醫院會在衞生防護中心同意下作出合適安排，以便利家長在醫院接受治療期間，同時照顧其子女。

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