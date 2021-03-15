【本報訊】高等法院昨早有近百名民主派支持者排隊輪候取籌入內旁聽，為最後一批被律政司申請覆核保釋的四人打氣，兩名外國領事亦有到場旁聽。警方則重兵戒備，法院路邊停泊至少十輛警車，逾50名警員於囚車出入口站崗戒備，警員架起鐵馬分隔傳媒和打氣市民。

歐盟代表到庭

到場旁聽的領事包括歐盟駐香港辦事處副辦事處主任韋理斯及瑞典駐港領事館副總領事雷博恩。另外，民協區議員譚國僑，以及民協前主席、黃大仙區議員廖成利亦有到場旁聽支持戰友。

經常到法庭聲援抗爭案的「王婆婆」王鳳瑤亦到場，一如以往高舉以便利貼自製的連儂牆，並寫上標語「Free All Political Prisoners（釋放所有政治犯）」。每當有囚車駛入法院，她便高呼「政治迫害可恥」，大叫「撐住、加油」為還柙人士打氣，更激動地站在鐵馬上，一度被逾十名警員包圍和勸退。

去年由警察公共關係科調任至機動部隊的警司高振邦在場戒備，警員架起鐵馬分隔傳媒和示威者，每當有懲教署車輛駛入法院，便封鎖出入口外的行人路。有市民在法院地下出入口附近逗留，隨即有警員上前截查並要求離開，更稱樓梯位置亦是「記者區」，不可逗留。其後有警員打開揚聲器，持續播放限聚令警告，最後所有被截查市民均獲放行。