【本報訊】健身中心染疫群組不斷擴大，政府連續第三日在港島封區。昨晚九時突閘西營盤四幢大廈及西半山金鳳閣、興華大廈A、M座。今次封區範圍頗大，附近路窄多斜路，整個安排頗混亂，封區消息尚未公佈，已有大批警員和防疫人員在場守候，但遲遲未開始檢測工作。有中西區區議員批評安排混亂，擔心今早未能如時解封，影響居民。

政府昨在中西區兩區封區強檢，西營盤方面包括薄扶林道萬林閣、第三街真光大廈、高街蔚峰及西邊街永祥大廈；西半山封區範圍則是金鳳閣及興華大廈A座及M座，預計兩區分別今早約八時及七時完成。

封區消息公佈前，已有警方到封區現場部署，但並非如過往般，封區一刻即「落閘」封路，反而九時後才見流動檢測車陸續到場，用作檢測站的帳篷仍未架起，甚至有人在附近「指指點點」，相信是討論帳篷及車輛擺放位置。直至10點後，才陸續架起帳篷及工作人員穿起保護衣，預備居民強檢。

三廈居民早前已強檢

根據記錄，金鳳閣、興華大廈M座及A座，分別於11日、12日及13日出現各一宗確診個案，三幢大廈居民需強檢。中西區區議員任嘉兒指大部份居民已完成檢測，已獲陰性短訊，認為沒必要封區，「點解咁擾民？」而且圍封區域以住宅為主，鮮有區外人士，衞生情況不俗，批評政府藥石亂投，安排混亂，延誤檢測工作，擔心今日未必能如期解封，「咁夜先封，聽朝七、八點一定解封唔到，點返工返學？」