人大早前通過「閹割」香港選舉決定，惟在新框架下組成的選委會，未有提及鄉議局代表，僅有「地區組織代表」。鄉議局主席劉業強對此表示關注，但強調會支持人大決定及「愛國者治港」，「我哋新界人一向都支持國家發展，如果有第二種角色、形式參與選舉，都會好樂意參加」。他又指，將分為5個界別的選委會，當中地區組織及基層組織的選委比例將會增加，力撐新框架廣泛性較大，亦具有民主成份，「人數多咗，均衡參與，相信喺唔同嘅位置都會幫市民發聲」。

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倡選委會佔立會40席：令行政立法暢順啲

人大決定的新框架下，每屆立法會議員人數增至90人，並以選舉委員會選舉、功能團體選舉及分區直選3種方式選舉產生。劉業強表示，傾向支持選委會佔較重比例，佔35至40個議席；直選議席佔20至30個，功能組別則保持30個，「我覺得咁樣令議會行政同立法，可以暢順啲，帶領香港走出新局面」。

被問到直選議席比例較少，會否難以反映民意時，劉業強則未有正面回應，但認為人大所定立的新框架，反映國家認為香港面對多年內耗，「樣樣都好政治化」，故市民應集中精力推動經濟及民生，但強調選舉「都係有民主成份」，亦不認同會變成「假選舉」。

他又指，相信未來應會有溫和民主派可入閘參選，立會議席不會「搞清一色」。

廉政公署早前就元朗一個涉「套丁」的丁屋發展項目，先後拘捕共24人，包括「村屋大王」王光榮、其次子王德信，以及十八鄉鄉事委員會主席程振明，當中程今日有出席鄉議局會議。劉業強會後回應時表示「當然唔開心」，但因事件已進入司法程序，故不便評論。他強調，新界人一向支持土地發展，又認為丁屋政策不會加深矛盾，反而可幫助本地房屋供應。

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