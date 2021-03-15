【本報訊】警方上周五起一連三日採取行動，拘捕14人，涉串謀詐騙184萬元及洗黑錢逾1,200萬元。犯罪集團透過網上情緣騙局，向受害人推銷高回報投資計劃，令九人受害，當中有人損失63萬元。被捕人士中部份人有黑社會背景，年紀最小的僅15歲，為集團其中一名骨幹成員，涉干犯串謀詐騙、洗黑錢及非法禁錮罪。

日薪千元招人開戶

警方指，上周五至周日（12至14日）於本港多區搜查17個住所及酒店房間，拘捕十男四女（15歲至42歲）。被捕人士中，七人為犯罪集團骨幹人士，另外七人為戶口持有人，部份人有黑社會背景。

經調查後，警方近日偵破九宗詐騙案件，涉及九名受害人（28歲至62歲），涉及184萬元，其中一名女受害人損失達63萬元。警方指，犯罪集團以「搵快錢」於社交平台招攬人開設銀行戶口，並租予集團收取犯罪所得。戶口持有人會被安排在酒店住宿，三餐由集團成員提供，每日獲1,000至2,000元作報酬，其間戶口持有人不得離開酒店，需交出手機、提款卡及密碼。當集團成功透過網上銀行將犯罪所得轉走，戶口持有人方可離開酒店。

警方發現，騙徒又以手機程式認識受害人，以網上情緣博取對方信任，再推銷高回報投資。受害人按騙徒指示下載不知名程式投資，將款項轉賬至騙徒提供的戶口，受害人其後欲提取款項，騙徒即以不同藉口推搪，最終去如黃鶴。根據銀行紀錄，九個涉事戶口皆有頻繁資金流動，單是1月份，騙款已達1,200萬元。