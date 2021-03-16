近日URSUS Fitness健身室群組爆發，中西區前區議員民建聯楊學明就不斷在網上發動攻勢，質疑現任的民主派區議員何致宏「失蹤」。何致宏今日（16日）在社交網站向街坊、選民致歉，同時剖白自己患上抑鬱症，擔心病情被不同政見人士標籤、成為「政治把柄」，又表示街坊的不滿與他的戰友無關，冀外界「不要因本人一己不足，怪罪其他在社區辛苦耕耘的議員同事」。

何致宏今日在其Facebook專頁撰文，並展示他要服食的藥物，表示因未能與外界見面、親自處理各項個案而感到「非常對不起！萬分抱歉」，強調外界對他的批評「實在責無旁貸，定當虛心接受，深切反省」。

他續指，近日因各種壓力而身心未能負荷，因而患上抑鬱症，家人和醫生也告誡他要好好治理。而他上次被捕，也正因為身上有醫生處方的情緒病藥物。

承認患上抑鬱症，何坦言掙扎了很久，「既不希望外界知道我要到精神科求醫，更擔心我的狀況會被政見不同者惡意標籤。生病固然是自己的事，但社會對情緒病症有許多誤解，這對一個病人而言相當可怕」，「要是生病被拿作政治把柄，那就更加可怕了。當然，事已至此，選民應有知情權，我必須向大家坦白交代」。

他答謝其他議員同事、助理，幫助他維持辦事處正常運作外，也強調街坊的不滿與他的戰友無關，「懇請大家不要因本人一己不足，怪罪其他在社區辛苦耕耘的議員同事」。並希望外界給予他空間療養，日後重新出發。

同區議員任嘉兒打氣：呢個世界可以多啲體諒同支持會更好

何致宏坦言有抑鬱症後，本身為註冊護士的中西區區議員任嘉兒隨即為何打氣，寄語何撐住。任嘉兒透過社交網站表示，「我們都不是英雄、不是超人，都不過是個人。如果呢個世界可以多啲體諒同支持會更好！或者係每一個人都喺自己身位上做多少少，行多一步，呢個地方一定可以變得更好！」她續指，「去到呢一刻，每一個香港人都背負住一啲不為外人道嘅壓力。批評前，同時間問多自己一句有咩地方自己都可以再出多分力，先出力後再批評，或者可以拯救一個人、甚至係呢個地方。」

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