民間集會團隊去年1月在中環遮打花園舉行「天下制裁」集會，中途遭警方腰斬，引發警民衝突，警方事後拘控集會發起人劉頴匡等多人。案件今在區域法院再訊時，劉頴匡表明反對將其案件和另外兩案合併處理。法官李慶年押後案件至4月29日，屆時將處理案件合併事宜。劉的女友在散庭後到囚車出口送車，卻遭逾10名警員截查包圍。

法庭今一併處理三宗同類案件。被告劉頴匡（27歲）在本案獲准保釋，惟因他牽涉另案遭還柙。劉今午由懲教人員押解出庭後，和其餘四名被告一起應訊，他甫步出囚室即向法庭鞠躬，又向聲援公眾點頭、揮手和雙手合十致意。

劉在犯人欄內坐下後，和女友黃于喬互相揮手。及至散庭後，多名聲援人士向劉大叫：「撐住呀，阿匡！」劉跟代表律師傾談幾句後，亦拉低口罩回應聲援者謂：「頂住呀！」然後步入囚室。

庭上原定今天處理三案合併的申請，惟劉透過大律師反對申請，另一被告陳國榮（35歲）的法援申請則仍在處理。

李官表示，為達致司法公義，希望控辯雙方日後會聚焦爭辯議題，好讓案件可以縮短審期。李官亦指示控辯雙方就案件合併的法律爭議提交書面陳詞。

劉頴匡被控煽惑他人參與非法集結，以及拒絕服從警務人員的命令兩罪。另一案件則牽涉陳國榮、學生李旭熙（21歲）及無業楊皓泓（20歲），三人面對暴動及蓄意傷人等罪。第三宗案件則牽涉學生黃家熙（19歲），他被控暴動及串謀有意圖而導致他人身體受嚴重傷害兩罪。案發於去年1月19日。

【案件編號：DCCC946、947、948/20】

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