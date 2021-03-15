全國人大通過決議，使香港的政制倒退至比1997年回歸時更差的地步，當年香港人還可寄望香港的政制循序漸進，但是到了今天，一切便如南柯一夢。筆者相信絕大部份香港人，無論是否樂見今天的局面，都會承認香港與從前已經不再一樣的事實。偏偏特區政府仍如在夢中，奢想今天的香港和昨天一樣，可以成為吸引外資的金融中心，成為中國對外經濟的橋頭堡。但事實告訴我們，倘若中央政府和特區政府堅持向着對香港實施威權管治的方向前進，必然是自食惡果，賠上香港甚至整個中國的經濟前途。

早前美國傳統基金會以香港的經濟政策已被中央政府控制為由，把香港從全球自由經濟體排名中剔除，財政司司長陳茂波竟然天真地去函《華爾街日報》，指香港仍有一國兩制，仍是獨立關稅區，且是世貿和亞太經合組織成員，經濟自由不受影響。陳司長這麼說，真不怕貽笑大方。

不錯，香港今天仍是資本主義，仍是獨立關稅區，但國際社會和香港社會對一國兩制的理解，並非香港是否奉行資本主義，而是香港會否如內地一樣，重大政策都由中央政府操控。當香港的政制大幅倒退，當異見者不斷被濫捕濫控和長期關押，難道國際社會仍然要相信香港在奉行一國兩制嗎？誠然，中國的社會主義制度並非單純的經濟制度，卻是主導整套國家機器運作的意識形態，當中央單方面繞過所有程序，強行直接修訂香港的政制時，這種「中國特色社會主義」下的專政行為，豈不就是中國的社會主義制度在港實行的明證嗎？

國際社會已失去信心

還有，陳司長強調香港乃國際經濟組織的成員，但司長可曾想過，香港的成員資格是可以被撤銷的？任何國際組織的憲章均會有撤銷成員會籍的機制，陳司長憑甚麼如此有信心，將來國際社會不會啟動有關制度，把香港攆出這些國際組織呢？傳統基金會把香港剔出排名榜，便是向香港發出重要的警號。

《華爾街日報》在回應陳茂波信函的文章中表示，陳仍然不明白自己只是習近平的公關的事實，更提出中國早已無視《中英聯合聲明》和特區政府根據國安法拘控民主派人士等，這回應就等於往陳茂波和他代表的特區政府臉上打上一個巴掌。陳司長，請你醒醒吧！今天的特區高官已不再位高權重，已淪為北京的應聲蟲。君不見以林鄭月娥為首的特區領導團隊，如何奴顏婢膝地回應中央對香港政制那種摧毀性的決定，實在慘不忍睹。

不僅如此，英國外相在回應中國人大修訂香港政制的決議的聲明中也補上一腳，直指改變香港選舉制度將進一步削弱國際社會對中國的信任。當國際社會對中國失去信心，試問又怎會繼續放心在香港投資？試問中國還可以從香港吸收外滙嗎？當不少外資企業已開始考慮是否撤離香港時，香港還可以繼續自鳴得意，宣稱自己是國際金融中心嗎？這些問號一天不除，香港的經濟着實堪憂。

筆者呼籲特區一眾官員以至中央政府認清事實，透過箝制香港反對聲音，把反對派全數逐出議會，只會是殺雞取卵，最終只會得不償失。表面上議會成為一言堂可以提升施政效率，但因此而導致的信心損害是無法量度和修復的。當外資撤離成為趨勢，香港經濟將陷入萬劫不復之地，就連國家經濟也可以受累，屆時將是悔之晚矣！

鍾誠祥

自由撰稿人