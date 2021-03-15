【本報訊】民主派初選47子案，指定國安法法官蘇惠德當日只批准當中15人保釋，但沒有公開交代裁決原因，惟比較各人背景，未見明顯劃一準則。律政司之後即時提出向高院申請覆核決定，但隨後主動撤回楊雪盈、劉偉聰、呂智恆及林景楠的覆核；餘下11人的覆核，高院的國安法指定法官杜麗冰最終駁回律政司針對當中七人的覆核，四人繼續還柙，惟裁決準則同樣成疑。

參與去年初選的民主派曾否簽署「墨落無悔」聲明，曾被視為判斷是否支持「攬炒」的劃線，但總裁判官蘇惠德批准15人保釋時，相關被告是否支持「攬炒」已非其標準之一。

似乎非單純考慮政治聯繫

根據高院法官杜麗冰保釋覆核的判決，似乎並非單純考慮有關人士的政治聯繫，其中民主黨黃碧雲及民協施德來和何啟明獲准保釋，已退出公民黨的譚文豪及郭家麒卻被律政司覆核成功，惟同樣已退出公民黨的李予信則成功保釋。

被告人的「政治工作」似乎亦非杜官的主要考慮因素。以黃碧雲、譚文豪及郭家麒三人為例，雖然均為前立法會議員，但裁決最終不盡相同。此外，涉及保釋覆核的11人，其中八人為現任區議員，雖然當中多人成功保釋，但屯門區議員張可森及元朗區議員伍健偉卻失敗而回。被告人過去對社會運動的參與度亦未見有明顯共通點，就算有被告過去高調回應社會及政治事件，最後亦成功說服杜官，或許要待法庭頒下判辭，公眾才能有機會知悉國安法下，被檢控人士被預設剝奪的保釋權利仍會殘留多少。