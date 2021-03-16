今日是被還押的民主黨林卓廷與太太的結婚周年紀念。雖然二人被高牆所隔，但林向太太表明心迹，多謝太太從不嫌棄外，亦祈求明年今日再見，「老婆我深深愛着你」。

林卓廷的Facebook專頁管理員，今日（16日）上載長文，細說林卓廷與太太由相識、相戀，到組織家庭的經歷，又表示雖然林卓廷今日未能親自與太太慶祝，但已透過兒子向太太送上代表「我愛你」的三朵玫瑰花。

林卓廷又向太太表示，希望太太珍重，靜待兩人團聚之時。他答謝太太30年來不嫌棄他收入不多、前景不明，從政一事又令太太傷心；即使林遇襲、被捕，仍從不抱怨，並且默默支持他，他只盼太太自強、不再流淚，同時很安慰子女面對沉重的挑戰仍懂事勸奮、互相扶持。最後他向太太表白：「雖然今年我們被高牆阻隔，但我們的心永遠相連。但願明年結婚周年再見，老婆我深深愛着你。」

而今日探望過林卓廷的民主黨前立法會議員李永達稱，林的精神很好，立場、意志很堅定。李亦有機會見到另一位被捕民主派人士、荃灣區議員岑敖暉，李指岑的精神亦很好，他也為岑打氣。

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