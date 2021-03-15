【本報訊】中央閹割港人的選舉，全國人大法工委、國務院港澳辦及中聯辦昨日起，一連三天在港召開多場座談會。港澳辦常務副主任張曉明會上稱要聽取社會各界意見，但強調須以人大通過的決定為基礎。有份出席的港區人大代表吳秋北就提出，立法會選委會界別議員應佔50席，以平衡各種「極端意見」；民建聯主席李慧琼更倡議「提供愛國者培訓」儲備政治人才。

泛民：連聽民意戲也不做

座談會昨早在灣仔會展舉行，由張曉明、全國人大法工委副主任張勇及中聯辦主任駱惠寧等中央官員主持，中聯辦副主任黃柳權及仇鴻、政務司長張建宗、財政司長陳茂波等官員及行會成員、長和主席李澤鉅、新地主席郭炳聯兒子郭基泓等人均有出席。據知中央今次將召開60多場座談會，共「約談」約1,000人。

張曉明發言時透露，港澳辦聯同中央有關部門已成立工作小組，研究人大《決定》，又稱今次是「帶同耳朵」，指中央對聽取意見有誠心，但關於選舉制度的討論，不應天馬行空，強調要以人大《決定》為基礎。人大法工委副主任張勇聲稱，立法前若能聽到不同意見，會感「非常高興」、「聞異則喜」，不要求所有人都滿意修改後的法律，並指要訂出最後所有人都能接受和遵守的法律，「就是最好的法律」。

有與會者會後透露，工聯會吳秋北率先提出立會選委會應有50席，多於功能組別及直選議席，稱是平衡各種「極端意見」。李慧琼會後被多次被問及該黨屬意的立會議席分配方式時拒明確表態；該黨副主席張國鈞亦主動向傳媒「澄清」，該黨至今未就議席分配方案有定案，指黨友、行會成員葉國謙力撐「333」方案屬其個人看法。李慧琼又倡議「提供愛國者培訓」，儲備足夠政治人才，應對複雜的社會問題，解決香港深層次矛盾。

對於設立「候選人資格審查委員會」，新民黨主席葉劉淑儀就認為審查應根據法例進行，相信委員會將由中立專業人士出任，並稱「總比一個選舉主任決定好」。

民主黨主席羅健熙質疑，若北京真的想聽港人意見，就應該廣泛地聽，而非只向建制小圈子收集意見，形容只有一邊意見是對香港的最壞做法，而18區民主派聯絡會議召集人梁國豪認為北京已無視民主派意見，連「我們是聽民意」的戲也不再做，認為座談會諮詢1,000人意見都不代表香港市民聲音。